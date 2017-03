Abonneecadeau editie 14: een tas met keycord van Zusss

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau.

Deze week verloten wij 5 tassen met een keycord in de kleur cognac* van Zusss t.w.v. € 64,90. De winnende abonnees van deze week zijn:

M. Kemkems, Rosmalen

C. Spruijt, Maassluis

A. J. van Exsel, Bosschenhoofd

M. Uylenhoed, Hoorn

C. Nijborg, Ubbena

Jouw cadeau wordt binnenkort thuisgestuurd! Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt in Libelle’s vaste en veelgelezen rubriek Netwerk én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Meer over Zusss

Zusss is basic, stoer, uniek en een tikkeltje eigenwijs, een stijl die terugkomt in de hele collectie. Deze simpele, stoere tas M mag mee tijdens een dagje shoppen, maar is ook perfect voor een avondje uit. De telefoon kan in het voorvakje en het bijpassende, superhandige keykoord zorgt ervoor dat het tasje met portemonnee, pasjes en sleutels altijd binnen handbereik zijn op een veilige plek. Kortom: mooi, compact en alles kan mee. Wij zijn verkocht. Jij ook? Kijk dan snel op zusss.nl voor andere fijne hebbedingen van Zusss.

*Volledige productnaam: De eenvoudige tas M cognac met keycord