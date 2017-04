Abonneecadeau editie 17: satijnen kussenslopen van Beauty Pillow

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau.

Deze week verloten wij 5x 2 satijnen kussenslopen van Beauty Pillow t.w.v. € 45,90.

De winnende abonnees van deze week zijn:

G. Reede-Romviel, Amerongen

van Verkerk – van Bommel, Steenbergen

Griemink, Zaandijk

Achterstraat, Wageningen

Samplonius-Hornstra, Sneek

Jouw cadeau wordt binnenkort thuisgestuurd! Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt in Libelle’s vaste en veelgelezen rubriek Netwerk, op de abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Meer over het merk Beauty Pillow

Heerlijk fris wakker worden zonder slaapvouwen in het gezicht en zonder een verward ochtendkapsel. Wie wil dit nu niet? De satijnen kussenslopen van Beauty Pillow geven deze welverdiende luxe. Bovendien vervagen fijne rimpeltjes, vermindert acné en kalmeert de huid; ook na een intensieve gezichtsbehandeling als een (chemische) peeling. Aansluitend zorgt Beauty Pillow voor verkoeling bij nachtelijk transpireren èn blijven extensions beter op hun plek. Beauty Pillow is in 14 eigentijdse kleuren verkrijgbaar.

Heb je niet gewonnen, maar wil je meer weten over het merk Beauty Pillow? Kijk dan hier.