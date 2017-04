Abonneecadeau editie 18: een gift box van Australian Homemade

Hartstikke bedankt! Wij zijn erg blij met onze trouwe abonnees, en dat mag je best weten. Daarom zet Libelle elke week 5 trouwe abonnees in het zonnetje met een prachtig cadeau.

Deze week verloten wij 5x een Australian Premium Chocolates Gift Box t.w.v. €55,97.

De winnende abonnees van deze week zijn:

R. Borchart, Verserbroek

Nillesen, Groesbeek

Klitsie, Venlo

Theunissen, Sint-Annaland

Rieter Loevendie, Helmond

Jouw cadeau wordt binnenkort thuisgestuurd! Niet gewonnen? Maak toch elke week opnieuw kans op de leukste cadeaus speciaal voor onze trouwe abonnees! Denk aan fijne huidverzorgingspakketten, de mooiste sieraden, trendy accessoires voor binnen & buiten en cadeaubonnen. De winnaars worden wekelijks bekendgemaakt in Libelle’s vaste en veelgelezen rubriek Netwerk, op de abonneevoordelenpagina én op deze site. Daar worden ook alle winnaars en cadeaus van eerdere edities vermeld.

Het pakket

Het pakket bestaat uit de volgende producten:

Meer over Australian Homemade

De Australian Premium Chocolates Gift Box bestaat uit drie heerlijke Snappers in de smaken Milk Hazelnuts & Hazelnut Croquant, Dark Seasalt & Almond Nougat en Milk Lovely & Creamy. Daarnaast geniet je van Crunchers in de smaken Almond Milk Cappuccino en Coffee Bean Dark. Beide smaken zijn voorzien van een knapperig laagje van de lekkerste melkchocolade. Proef ook de Dreamers in melk, witte en pure chocolade, elk met een onweerstaanbare vulling van bijvoorbeeld gemalen noten, chocoladeroom en geschaafde amandelen. Laat je verrassen door een royale premium selectie in de 16-Pack Goldbox Dreamers en verras je geliefde met de 4 Hearts Nuts chocoladeharten. Heerlijk genieten dus!

Meer weten over Australian Homemade? Kijk dan hier.