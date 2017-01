Hiep hiep! André Hazes junior is jarig en krijgt prachtige taart

Hiep hiep hoera! André Hazes Jr. mag vandaag zijn eerste verjaardag als vader vieren. De volkszanger en presentator mag vandaag 23 kaarsjes uitblazen.

Rond middernacht verraste vriendin Monique haar grote liefde met een prachtige taart. De gigantische gouden snoeptaart inclusief de jarige plaatste Monique op Instagram. De kersverse moeder schrijft bij de foto “”Hij is leuk, hij is lief, hij is een tikkeltje gestoord, hij is talentvol, hij is onuitstaanbaar, hij is mijn liefde en…. HIJ IS JARIG #23 #geluksgetal.”

Een foto die is geplaatst door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 20 Jan 2017 om 3:03 PST



De gigantische taart is bedekt met allerlei soorten snoep en koekjes. Een echte smultaart dus! En aan de blik van André te zien op de foto, is hij dolblij met zijn verjaardagskado. Aansnijden maar!

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP