Te gek: bedrijf maakt van kindertekeningen échte kinderkleding

Mocht je een (klein)kind hebben die zo maar eens een architect of ontwerper in de dop kan zijn, dan hebben we goed nieuws voor je. Een kledingmerk uit Las Vegas heeft een wel heel leuk idee op poten gezet.

Want wanneer jouw kleine telg een brok creativiteit is en het liefst zoveel mogelijk uren achter de kleurtafel zit, dan kan dit kledingmerk de kunstwerkjes van jouw (klein) kind tot leven wekken. Want het label Picture This Clothing gebruikt de tekeningen van kinderen als ontwerp voor kinderkleding.

Sjabloon kleuren

Zo kun je via de website van het merk een sjabloon printen (met de juiste maat), dit kan jouw grut inkleuren en hier een foto van uploaden op de website van het merk. Vervolgens zendt Picture This jou het eindresultaat toe: een jurkje met de print van de eigen tekening.

Momenteel is deze dienst alleen beschikbaar voor meisjes (of jongens met een voorliefde voor jurkjes). Want het bedrijf werkt momenteel aan de mogelijkheid om naast jurkjes ook T-shirts te kunnen maken. Maar volgens het bedrijf duurt dit nog maar een paar weken, voordat ook jongens hun tekenhart kunnen ophalen op de website.

Bron: weekend.knack.be. Beeld: iStock