Elle van Rijn maakt collega’s van haar kinderen

In de nieuwe soap van Libelle TV ‘Over Eva’ speelt Elle van Rijn (die ook het script schreef!) samen met haar kinderen David (20) en Helena (11).

In ‘Over Eva’ raakt hoofdpersonage Eva in coma bij een ongeluk, als ze haar zoon helpt te verhuizen die op kamers gaat. Haar eigen zoon David stond ook op het punt uit huis te gaan. Dat bracht Elle op een idee. “Ik zei tegen de regisseur: test mijn zoon David anders even, misschien is ‘ie wel prima voor die rol.” En dat was hij zeker. Nu speelt hij samen met zijn (half)zusje Helena, dus de hele familie is gezellig met elkaar op de set.

Elle heeft zich wel een aantal keer achter de oren gekrabd om de consequenties voor haar jongste dochter Helena. Het betekende namelijk dat zij haar moeder zwaargewond in het ziekenhuis zag liggen. In bovenstaande video vertellen Elle en Helena waarom ze het toch gedaan hebben.

De ontbijtsoap kent heel wat overeenkomsten met haar eigen leven, vertelt Elle in dit interview: “Alles wat mij bezighoudt, probeer ik erin te verwerken.” De resulteert in een dramaserie vol liefde, geheimen, spanning – en moeders die eenzaam zijn.

