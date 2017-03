Goed nieuws voor Léonie Sazias

De voormalige presentatrice Léonie Sazias staat op de kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen voor de partij 50Plus. Begin deze maand werd er darmkanker bij haar geconstateerd.

Dat was een ontzettende klap en ze noemde de vooruitzichten toen ‘zorgelijk’.

Wij hebben ontbeten met lijsttrekker van 50Plus, Henk Krol.

Niet opgeven

Toch wilde ze in de politiek blijven werken, ondanks haar strijd tegen de ziekte. Nu is bekendgemaakt dat er geen uitzaaiingen zijn gevonden. Ze zal na de verkiezingen op 15 maart opnieuw geopereerd moeten worden, maar na het herstel van de operatie kan zij gewoon haar plek bezetten in de Tweede Kamer. Dit laat haar partij weten.

Sinds september 2006 zit de voormalige omroepster in de gemeenteraad van Hilversum. In november werd bekend dat Sazias op de tweede plek van de lijst van 50Plus staat.

Bron & Beeld: ANP