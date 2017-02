Hoogzwangere vrouw stopt niet met yoga en dít gebeurt er tijdens de bevalling

De Amerikaanse Randi Greene (30) is dol op yoga en ze ligt dan ook het liefst de hele dag op haar matje. Toen ze zwanger werd besloot ze dat ze gewoon door kon gaan met haar hobby.

En ja: zelfs toen ze hoogzwanger was, weerhield haar dat er niet van om in een lastige yoga-houding te gaan staan of liggen.

De jonge vrouw is zó gek op haar hobby, dat ze de dag voor haar bevalling nog aan yoga deed. Ook gaf ze in haar derde trimester nog lessen van een uur. Dat lijkt ons toch knap lastig, met zo’n grote buik. “Nou ja, er waren zeker wel wat poses die ik eventjes niet meer kon doen toen ik zwanger was. Maar een handstad lukte me nog prima’, aldus Randi.

Dat is snel

Maar de bevalling verliep wel ontzettend bijzonder. Want die duurde maar 10 (!) minuten. Randi zegt dat dat komt doordat ze zo goed wist hoe ze moest liggen, hoe ze het beste kon ademhalen en dat haar lichaam heel erg fit was dankzij haar yoga. “Ook heeft het met zelfvertrouwen gegeven over mijn lichaam. Ik wist van tevoren al dat ik dit aankon.”

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook