Prins Williams helikopter op het nippertje ontsnapt aan fatale crash

Prins William klust naast zijn werkzaamheden als royal nog steeds bij als piloot van een traumahelikopter. De helikopter die hij bestuurt, is op het nippertje ontsnapt aan een catastrofe.

De helikopter raakte in de lucht op een haar na bijna in botsing met een drone. Volgens luchtvaartexperts zou zo’n botsing fataal zijn geworden voor alle inzittenden van de helikopter. Prins William was op de dag van het incident niet aan het werk, wat koningshuisdeskundigen ‘een bizar toeval’ noemen.

Plexiglas

Volgens luchtvaartexpert Paul Beaver maakt de grootte van de drone niet uit. “Zelfs een kleine drone die wordt gebruikt om foto’s te maken kan al catastrofaal zijn wanneer het in botsing komt met een helikopter. Een drone is zwaar en groot genoeg om door het plexiglas van de cockpit te komen, omdat dit glas alleen bestand is tegen regen, ijzel en hagel of een botsing met een kleine vogel.”

“Het was ook catastrofaal geweest als de drone de staart van de helikopter had geraakt en een serieus gevaar als het de hoofd rotor had geraakt. Dit illustreert precies het probleem met drones.”

Opgelucht

Eerder dit jaar maakte de prins bekend dat hij deze zomer zijn werkzaamheden als helikopterpiloot neerlegt om zich helemaal te focussen op zijn werkzaamheden als royal. We denken dat de Britse koninklijke familie opgelucht ademhaalt.

