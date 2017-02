Stomdronken moeder geeft borstvoeding aan baby van 2 maanden

Een Duitse moeder besloot haar baby van 2 maanden borstvoeding te geven op het moment dat ze veel te diep in het glaasje had gekeken.

Ze had een alcoholpromillage van bijna 2 procent, zo meldt de politie.

Naar de dokter

Na het drinken van de melk van de moeder kwam de baby erg versuft over. De agenten hebben het kindje overgebracht naar een kinderziekenhuis in de buurt. Of de moeder dit vaker heeft gedaan, is niet officieel bekend, maar wel aannemelijk. De vrouw heeft nog twee kinderen, die ook aanwezig waren op het moment dat agenten polshoogte kwamen nemen. Ook zij maakten een ‘allerminst stabiele indruk’, zo schrijven Duitse media.

Ander huis

De oudere kinderen, van 7 en 4 jaar oud, zijn overgedragen aan de kinderbescherming. De vader en de opa van de kinderen waren ook thuis, maar hadden ook teveel gedronken. Zij zouden zich daarnaast vervelend hebben gedragen tegenover de politie, en zijn daarom meegenomen naar het bureau. We hopen dat de kinderen een veilig dak onder hun hoofd wordt gegeven.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock