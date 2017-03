Het internet twijfelt: wie is de moeder en wie de dochter?

Sommige vrouwen hebben het geluk dat ze eruit zien alsof ze de eeuwige jeugd hebben. En dat wil nog weleens voor twijfels zorgen, als ze een dochter hebben.

Want soms lijken de 2 vrouwen zó op elkaar, dat het echt niet te zien is wie nou de moeder is en wie de dochter.

Leuk: Mathilda lijkt opeens 7 jaar jonger.

Zo ook bij deze foto, die nu rondgaat op het internet. Kun jij ontdekken wie er ouder is? Ook wij hadden het erg lastig… Je zult het misschien niet geloven, maar rechts staat de 23-jarige Rochelle met links haar 53-jarige moeder Pav.

Bron & Beeld: Instagram