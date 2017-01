De dag nadat – ik eindelijk afstudeerde

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Cora (53) na jaren ploeteren haar diploma voor docent Nederlands haalde.

De dag na haar diplomauitreiking is Cora zielsgelukkig.”Vandaag hoef ik niets. Geen tentamens, examens, scriptie schrijven… het is lang geleden dat ik het niet razend druk heb gehad. Ik pak mijn diploma uit mijn tas en bekijk het nog eens goed. Mijn naam staat er met sierlijke letters op, net als de hbo-opleiding die ik heb afgerond: Lerarenopleiding Nederlands. Bachelor of Education. Wat voel ik me trots! Zal ik het diploma inlijsten of is dat een beetje overdreven? Ik besluit het voorlopig op de kast te zetten zodat ik het in elk geval steeds zie staan.”

Eindelijk ontspannen

“Dan staat mijn zusje Marjo voor de deur. Ze komt me ophalen voor een dagje sauna, haar cadeau voor mijn afstuderen. Ik verheug me op een paar uur luieren. Als we even later samen in het bubbelbad zitten, komt het gesprek op onze moeder, die al dertig jaar dood is. Mijn zus zegt hoe trots mama zou zijn geweest. Ik krijg een brok in mijn keel. Mijn hele jeugd was onze moeder ziek, ze had MS. Als oudste dochter nam ik een groot deel van de zorg op me. Toen ik twaalf was, runde ik zo’n beetje het hele huishouden in mijn eentje. En tegen de tijd dat ik achttien was, kon mijn moeder bijna niets meer zelf. Ze was bijna helemaal blind en zat in een rolstoel. Het plan was dat ik na het atheneum Nederlands zou gaan studeren, maar daar is nooit iets van terechtgekomen. Ik wilde mijn moeder graag verzorgen, mijn vader was als schipper vaak dagenlang van huis. Mijn moeder vond het moeilijk dat ik mijn droom om te gaan studeren niet kon waarmaken, tegelijk was ze enorm dankbaar dat ik haar verzorgde. Ze drukte me op het hart om later alsnog naar de universiteit te gaan, maar dat is er nooit meer van gekomen. Ik leerde mijn man kennen en was binnen een jaar zwanger. Inmiddels was ik zo gewend om voor anderen te zorgen dat ik niet eens meer nadacht over mijn eigen wensen en behoeften. Het leven had blijkbaar andere plannen voor mij dan studeren, dacht ik. Toen mijn kinderen allebei naar school gingen, vond ik bovendien een parttime baan op de administratie van een lagere school, waar ik het prima naar mijn zin had.”

Kaarten

Cora blijft de rest van de dag met haar zus in de sauna. ” Pas tegen elven zet Marjo me thuis af. Ik zie dat er allemaal kaarten voor me zijn gekomen om me te feliciteren met mijn diploma. Ik lees ze met een glimlach om mijn mond. Voordat ik naar bed ga, werp ik nog één blik op mijn diploma. Jos ligt er al in. Ik kruip tegen hem aan. Nog een hele zomer voor me, denk ik. En na de zomervakantie kan ik beginnen als lerares Nederlands op de school waar ik het afgelopen jaar stageliep. Wat een geluk op mijn leeftijd! Mijn inzet en enthousiasme heeft ze blijkbaar overgehaald. Mama zou trots op me geweest zijn, denk ik vlak voordat ik in slaap val.”

Hoe gaat het nu?

“Inmiddels werk ik een paar maanden op de middelbare school als lerares Nederlands. Ik geef les aan havo-3 en havo-4. Ik vind het ontzettend leuk, al is het ook pittig. Ik geef beide klassen maar drie uur per week les, maar het voelt als een fulltime baan met voorbereiding en nakijkwerk erbij. Ik ben nog continu bezig met leren en reflecteren. Ik sta helemaal aan het begin van mijn loopbaan, de meeste docenten van mijn leeftijd hebben al bakken ervaring. Ik merk dat ik voor uitdagingen kom te staan, sommige kinderen testen je gewoon enorm uit. Gelukkig merk ik dat ze respect voor me hebben. Ik ben mezelf voor de klas, dat merken de leerlingen. Bovendien vind ik het oprecht leuk om pubers iets bij te brengen, ik vind die leeftijdsfase heerlijk. Het meest bijzonder vind ik als een leerling echt iets persoonlijks aan mij vertelt, dat ik merk dat we een band aan het opbouwen zijn. Soms mis ik het studeren wel. Al was het zwaar, ik vond het gaaf om al die nieuwe kennis op te doen. Laatst betrapte ik mezelf erop dat ik aan het kijken was naar een masterstudie, het lijkt me toch wel heel erg leuk om Nederlands te studeren op de universiteit. Niet om weer van baan te veranderen, want ik ben van plan om les te blijven geven tot mijn pensioen, maar gewoon om mijzelf te verrijken. Ik weet nu dat je echt niet piepjong hoeft te zijn om nieuwe dingen te leren.”

