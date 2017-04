De dag nadat – ik een marathon liep

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Renate een marathon liep. Ze begon met hardlopen nadat de relatie met haar ex-vriend op de klippen liep terwijl ze net een kind hadden gekregen.

“Ik kende Frank, mijn ex en de vader van Lucas, nog maar een paar maanden toen hij voorstelde om de pil de deur uit te doen. Mijn kinderwens was niet enorm groot, maar het leek me een spannend avontuur. Toen ik eenmaal daadwerkelijk zwanger was, wilde Frank het kind ineens niet meer. Zelf was ik wél blij met het leven dat in mijn buik groeide. Voor mij was er geen twijfel mogelijk: deze baby zou er komen, met of zonder hem. Frank bleef bij me, maar niet echt overtuigd. Toen hoorde ik van verschillende kanten dat hij gezien was met andere vrouwen, iets wat hij zelf ontkende. Ook bleek hij nog steeds ingeschreven te staan op een datingsite.”

Toneelstukje

“Ik was woest, maar wilde het zo graag samen doen. Samen dit kind krijgen, opvoeden, groot zien worden. Daarom ging ik mee in zijn verhalen. Want hij bleef maar zeggen dat hij nu écht voor mij ging. Maar toen ik 38 weken zwanger was, kwam ik erachter dat hij naar een speeddate evenement was gegaan. Tegen de tijd dat ik beviel van Lucas, was er weinig over van onze relatie. Als er kraamvisite kwam, voerden we een toneelstukje op. Zodra iedereen weg was, stond ik er weer alleen voor met de baby. Maar terwijl ik tijdens mijn zwangerschap nog alles wilde doen om de relatie te redden – we waren zelfs even in therapie geweest – had ik er nu schoon genoeg van. Als ik het dan toch alleen moest doen, dan liever écht alleen.”

Een doel

“Ik begon een paar maanden na de bevalling met hardlopen als uitlaatklep. Zodra Lucas ’s avonds sliep, bracht ik de babyfoon naar de buren. Eerst liep ik kleine rondjes in de wijk, maar langzamerhand durfde ik steeds verder te gaan. Lucas werd nooit wakker als ik weg was, niet één keer hoefde ik naar huis te komen. Tijdens het hardlopen kon ik tot mezelf komen, even alleen zijn. De rest van de tijd was ik óf bezig met de baby, óf aan het werk. Het lopen gaf me een doel, voldoening en een gevoel van eigenwaarde. Als ik weer eens razend was op Frank, omdat hij bijvoorbeeld geen alimentatie wilde betalen, liep ik mijn woede eruit. Hardlopen gaf me rust en tegelijkertijd energie. Vijf kilometer werden er tien, tien werden er twintig, vijfentwintig… Nu kan ik net zo goed de marathon gaan lopen, dacht ik na een aantal maanden.”

Hoe gaat het nu?

“Het is inmiddels vier jaar geleden dat ik de marathon van Amsterdam liep. Ik denk dat dat ook meteen de laatste keer was, want inmiddels heb ik écht geen tijd meer om zo lang te trainen. Max en ik hebben anderhalf jaar geleden samen namelijk nog een kindje gekregen, weer een jongen. Hij heeft bovendien twee kinderen in de tienerleeftijd uit een eerdere relatie, dus we hebben het druk zat. Maar ik ren nog wel regelmatig, sporten blijft mijn uitlaatklep. Eigenlijk is het best bijzonder dat ik als alleenstaande moeder 15 maanden na de bevalling een marathon heb gelopen, de meeste jonge moeders hebben daar echt geen tijd voor. Ik ben veel dank verschuldigd aan mijn lieve buren, die het geen enkel probleem vonden om drie avonden per week ‘op te passen’ via de babyfoon.

Moeizaam

De relatie met Frank, de vader van Lucas, gaat nog steeds erg moeizaam, maar ik wil wel dat mijn zoon zijn vader in zijn leven heeft. De eerste twee jaar was Lucas 24 uur per dag bij mij, soms deden we wel dingen samen met Frank – babyzwemmen bijvoorbeeld. Inmiddels logeert Lucas ook wel bij zijn vader – hij is nu vijf jaar oud. Ik kan me de eerste keer dat hij uit logeren ging nog goed herinneren. Zelf was ik uit gegaan, maar ik kon er geen moment van genieten, kon alleen maar aan Lucas denken – ik was zó gewend dat hij er altijd was. Inmiddels gaat dat een stuk beter. En ben ik nog net zo gelukkig als de dag nadat ik een marathon liep.”

