De dag nadat – ik een treinongeluk meemaakte

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Mellien (34) slachtoffer werd van een treinongeluk. Ze was op weg naar haar werk toen de trein waar ze inzat even na Winsum (Groningen) plotseling over iets hoogs en hards reed. “Maandag zat ik weer in dezelfde trein.”

Tekst gaat verder onder video.

VIDEO: Spiritueel vlogger Manon legt uit hoe je angsten kunt overwinnen.

“Met een klap kwam hij tot stilstand en bleef scheef hangen. Dit is helemaal mis, dacht ik meteen, al voelde ik me op dat moment nog redelijk kalm. Pas toen ik zag dat er onder de bank voor me een jongen klem lag, boven op mijn jas, sloeg de angst toe. Ik probeerde op hem in te praten, zijn hand vast te pakken, maar er kwam geen reactie. Ik voelde me machteloos, hem verplaatsen leek me geen goed idee. Toen iemand zei dat we allemaal de trein uit moesten omdat hij misschien om zou vallen, ben ik zonder nadenken uit het raam gesprongen. Al het glas was er al uit door de klap.”

Glassplinters

“Ik had het ijskoud zonder mijn jas. Terwijl ik naar de weg zwalkte, stroomde ineens iets warms over mijn ogen. Toen ik mijn hand over mijn gezicht haalde, zat die helemaal onder het bloed. Ik had helemaal niet gemerkt dat ik gewond was! Een vrouw liep op me af en begeleidde me naar haar auto. Ze reikte me zakdoekjes en servetten aan, maar de wond bleef maar bloeden. Ook sloeg ze een deken om me heen, heel lief. Er kwamen meer gewonde mensen in de auto zitten. Intussen zag ik brandweerlieden en andere hulpverleners voorbijrennen, een traumahelikopter landde vlakbij. Uiteindelijk begeleidde een hulpverlener me naar een ambulance.”

Mellien werd naar een brandweerkazerne gereden, waar ze op de wc alle glassplinters uit haar broek en onderbroek schudde. Haar hoofdwond werd schoongemaakt en ze kreeg een kop thee om bij te komen. Ondertussen werden 11 gewonde medepassagiers naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe gaat het nu?

“Het treinongeluk bij Winsum vond plaats op vrijdag 18 november en op maandag zat ik weer in diezelfde trein. Ik rijd zelf paard, en ze zeggen dat wanneer je van je paard bent gevallen, je er zo snel mogelijk weer op moet gaan zitten. Daar moest ik na het ongeluk aan denken. Bovendien ben ik van de trein afhankelijk om naar mijn werk te gaan, autorijden kan ik niet omdat ik slechtziend ben. Ik wilde dus meteen weer instappen. Samen met mijn moeder nam ik die maandag de trein van Warffum naar Groningen, het traject dat ik altijd rijd. Ik was heel blij dat ze met me meewilde. Ik herkende de plek waar de gewonde jongen vast had gelegen onder de stoel – ik weet trouwens niet hoe het met hem is afgelopen; wel weet ik dat er uiteindelijk 11 gewonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Mijn moeder leidde me tijdens de rit af met een bakje fruit dat ze had meegenomen, dat was heel fijn. Het ging goed, maar toen we uit de trein stapten, stond ik wel te bibberen op mijn benen.”

Vermoeid

“Uiteindelijk heb ik in de week na het ongeluk nog met iemand van Slachtofferhulp gesproken. Hij vertelde me dat klachten na een ongeluk als dit kunnen zijn: vermoeidheid, woede, angst, wantrouwen en slecht slapen. Vooral de vermoeidheid herkende ik, en ik werd ook wat sneller boos dan normaal. Een paar dagen na het ongeluk kreeg ik mijn jas terug van Arriva, hij zat helemaal onder het bloed van de gewonde jongen die erop had gelegen. Eerst baalde ik alleen dat mijn jas zo vies was. Maar toen besefte ik dat iemand erop had liggen lijden en toen moest ik spontaan huilen. Inmiddels gaat het gelukkig goed met me. Het ongeluk heeft me doen beseffen dat ineens alles op kan houden. Gelukkig ben ik er nog.”

LEES OOK:

Interview: Krista Izelaar. Beeld: iStock