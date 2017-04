Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Marleen (57) haar man vertelde dat ze na 27 jaar huwelijk wilde scheiden.

Op een doodgewone avond barstte plotseling de bom. “Jack deed de was en hing alle overhemden aan de boordjes te drogen. Terwijl ik hem al honderd keer heb gezegd dat ik dat niet wil. ‘Dit is gewoon handiger’, mopperde hij. Ik werd plotseling zó boos dat ik eruit gooide wat ik al jaren had willen zeggen: ‘Ik ben er klaar mee, ik wil van je scheiden’. Jack was zo verbouwereerd dat hij niet eens reageerde op de bom die ik dropte.”

Doemdenker

Al vroeg in hun huwelijk ontdekte Marleen dat ze minder goed bij Jack paste dan ze aanvankelijk dacht. “Hij is een doemdenker en ligt graag na zijn werk languit op de bank voor de tv. Mijn glas is altijd halfvol en ik doe graag dingen samen. Ik heb veel met Jack gepraat over de onvrede die ik voelde en we gingen zelfs in relatietherapie, maar uiteindelijk liep het toch altijd zoals híj het wilde – vooral als het over geld ging. En omdat ik het thuis gezellig wilde houden, gaf ik hem vaak zijn zin. Tot gisteravond.”

In alle staten

Marleens dochters waren in alle staten toen ze over de beslissing van hun moeder hoorden. “Hoewel dat pijn doet, begrijp ik het wel. Zij hebben nauwelijks iets meegekregen van onze relatieproblemen omdat we nooit openlijk ruziemaakten. Ze vinden het afschuwelijk dat ik hún vader in de steek laat.”

Hoe gaat het nu?

“Het heeft nog vier maanden geduurd voor Jack en ik echt gescheiden zijn. In de periode na mijn scheiding ben ik heel eenzaam geweest. Ik werd door mijn kinderen, familie en vrienden niet gesteund in mijn beslissing om bij Jack weg te gaan en heb dit echt in mijn eentje moeten verwerken. Toch ben ik er sterker uitgekomen. Ik was een vogeltje dat met alles en iedereen mee fladderde, maar nu ben ik een vrouw die haar eigen beslissingen neemt.”

Uitgepraat

“In de loop van het jaar kwamen mijn dochters weer voorzichtig bij me op bezoek. Ik begrijp heel goed dat ze tijd nodig hadden. Ze hadden enorm te doen met hun vader en konden niet verkroppen dat ik ze nooit iets over de slechte relatie met hun vader had verteld. Inmiddels is de band met mijn kinderen weer goed en zie ik ook mijn ex af en toe op verjaardagen. Hoewel hij inmiddels een nieuwe vriendin heeft, merk ik dat er bij hem nog veel woede zit. We hebben het ook nooit écht uitgepraat samen, maar of dat nog gaat gebeuren, weet ik niet.”

Trots

“Op dit moment ben ik in Suriname, waar ik een lieve man heb ontmoet. Ik ben aan het ontdekken of ik in dit land wil wonen en of ik een relatie met hem op wil bouwen. Het is een heftige beslissing geweest om van mijn ex te scheiden, maar ik ben trots dat ik het gedurfd heb. Ik heb voor mezelf gekozen en dat blijf ik doen.”

