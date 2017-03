De dag nadat – ik werd opgelicht

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Marianne (49) werd opgelicht toen ze haar kapperszaak verkocht. “Uiteindelijk moest mijn man een tweede baan nemen.”

Marianne heeft fibromyalgie, weke-delenreuma. “Die aandoening is de reden waarom ik vorig jaar besloot de kapperszaak te verkopen waar ik dertig jaar lang met hart en ziel heb gewerkt. Ik kon het niet meer opbrengen om werkweken van 50, 60 uur te maken. Mijn ziekte zorgt namelijk voor extreme vermoeidheid. In de zaak blijven werken wilde ik wel, maar dan veel minder uren. Ik was dan ook blij toen een speciale firma mij aanbood de zaak over te nemen. Zij zouden dan voor kapsters zorgen die een stoel als kleine zelfstandige wilden huren.”

Appeltje voor de dorst

“Ik zou zelf één van die huurders worden, zodat ik langzaam mijn werk kon afbouwen. 50 duizend euro zou ik voor de zaak krijgen, mijn spaarpotje voor later. Pensioen had ik nooit opgebouwd, dit was dan mijn appeltje voor de dorst. Toen ik eenmaal bij de notaris zat, nu 6 maanden geleden, bleek dat ik slechts de helft van het geld had ontvangen. De andere helft pas worden overgemaakt als er een vierde stoelhuurder was gevonden. Op dat moment stond ik zelf in de winkel met twee onervaren meisjes. Ik zette toch mijn handtekening. Dat had ik nooit moeten doen.”

Een hard hoofd

“Die middag ga ik met mijn man naar de advocaat. Ik vind het een nare man. Hij keurt me geen blik waardig en kijkt tijdens het gesprek alleen mijn man aan. Volgens hem staan we sterk en maak ik een goede kans om te winnen. Ik heb er een hard hoofd in. Ik weet dat ik een contract met kleine lettertjes heb getekend. Toch wil ik het er niet bij laten zitten en alles op alles zetten om te krijgen waar ik recht op heb. We gaan dus procederen.

Hoe gaat het nu?

Inmiddels is het 18 jaar geleden dat Marianne werd opgelicht en het bleek nog erger dan ze had kunnen vermoeden. “Helaas heb ik nooit meer iets van het geld teruggezien, ondanks een lange periode van rechtszaken. Toen ik ongelijk kreeg, ben ik namelijk nog in hoger beroep gegaan met een andere advocaat. Maar helaas, ik had zelf het contract getekend en had nergens recht op. De firma in kwestie is inmiddels al lang opgedoekt, later hoorde ik dat ze veel meer kapperszaken hebben opgelicht.”

Dubbel opgelicht

“Een half jaar nadat ik was weggelopen uit mijn eigen kapperszaak, stond er een deurwaarder op de stoep. Er was al anderhalf jaar geen huur voor het pand betaald en de verhuurder kwam dat nu op mij verhalen. Ik bleek dus dubbel opgelicht, en bleef achter met een schuld van 13.000 euro. Dat was een vreselijke periode. Ik sliep niet meer, had continu hartkloppingen. Uiteindelijk moest mijn man een tweede baan nemen – hij werkte als buschauffeur voor de gemeente en ging in het weekend als touringcarchauffeur erbij werken. En het ergste was dat we ons huis moesten verkopen om de schuld af te kunnen lossen. Daar kwamen uiteraard nog al die procedeerkosten bij.”

Webshop

“Inmiddels gaat het gelukkig weer goed met mij. Een jaar of 5 geleden vond ik het genoeg geweest. Ik wilde niet blijven hangen in het verleden en ben een eigen webshop in dekbedovertrekken met een rits begonnen. Ik had bij wijze van spreken nog nooit achter een computer gezeten, maar nu gaan de zaken heel goed. Dat heeft me weer nieuwe energie gegeven. Maar mijn vertrouwen in het Nederlandse rechtssysteem ben ik voorgoed verloren. De oplichters hebben gewonnen. En dat vind ik moeilijk te verkroppen.”

