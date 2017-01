De dag nadat – mijn dochter van 17 naar Amerika vertrok

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat de 17-jarige dochter van Marga (46) naar Amerika vertrok. “Het liefst zou ik meteen een ticket naar Texas boeken.”

Hilke wilde na de middelbare school dolgraag naar een highschool in Amerika. Al die tijd leek het ver weg, maar toen het eenmaal zover was vond Marga het behoorlijk zwaar. “Al die tijd had ik me groot gehouden, maar toen moest ook ik vreselijk huilen. Tien maanden lang zullen we haar niet vast kunnen houden, zullen vreemde mensen tijdelijk haar nieuwe ouders worden. Zouden de ouders van de andere kinderen die naar Amerika zijn vertrokken zich nu ook zo voelen? Hilke zal straks in Texas terechtkomen, bij een gezin met vier jonge kinderen. Zullen ze haar goed opvangen? Gaat Hilke zich wel thuis voelen bij die mensen?”

Nothing you can’t do

Gelukkig stuurt Hilke de dag na haar vertrek een vrolijk appje. “Het is een geluidsopname van het bekende nummer van Alicia Keys over New York. There’s nothing you can’t do, now you’re in New York, hoor ik door het kleine speakertje. De tranen rollen over mijn wangen. Ze is er echt. Mijn kleine meisje is in haar eentje de wereld aan het verkennen. We appen wat heen en weer. Het gaat goed met haar, schrijft ze. Ze heeft het naar haar zin. Ze stuurt nog wat foto’s door van plekken waar we vorig jaar samen zijn geweest, toen we als gezin naar New York gingen. Dat geeft me een vertrouwd gevoel, ik ken al die plekken waar zij nu rondloopt. Ik voel me iets beter nu we contact hebben gehad.”

Afwachtend

Als Marga in bed stapt, beseft ze hoe trots ze is op haar dochter. “Hilke is een heel rustig meisje, een beetje afwachtend en op zichzelf. Een meisje dat graag thuis is en op haar kamer zit. Dat juist zij dit nu onderneemt, vind ik ontzettend knap. Ze wil juist graag wat stoerder worden en minder verlegen. Ik denk dat deze ervaring haar daar enorm bij gaat helpen. Dat ze vreselijk veel gaat leren. Ik ga van een afstand volop meegenieten van haar avontuur, denk ik als ik mijn ogen sluit, maar ook de dagen aftellen tot ik haar weer in mijn armen kan houden.”

Hoe gaat het nu

“Onze dochter zit nu drie maanden in Texas en ze heeft het gelukkig goed naar haar zin op de highschool. Veel contact hebben we helaas niet, de wifi in haar gastgezin werkt niet goed. Als we willen skypen, moet zij met haar gastouders een vriendin van de familie opzoeken. We spreken elkaar ongeveer eens in de twee weken, soms appen we. Maar er kan zo een week voorbijgaan voor we weer iets horen, dat vind ik best lastig af en toe. Ik mis Hilke ontzettend, maar de tijd gaat gelukkig snel. In de meivakantie zullen we haar met zijn drieën op gaan zoeken in Texas, daar kijk ik nu al heel erg naar uit.”

Heftiger dan verwacht

“Tot voor kort was het door de organisatie van het uitwisselingsprogramma verboden voor ouders om hun kinderen in het buitenland op te zoeken, maar de regels zijn versoepeld. Vanaf februari van dit jaar mag het. Het liefst zou ik op 1 februari meteen een ticket naar Texas boeken, maar rationeel weet ik dat dat niet verstandig zou zijn. Ik moet haar vooral haar leven laten leiden daar. Van tevoren had ik wel gedacht dat het lastig zou zijn om haar te laten gaan, maar dat het zó heftig zou worden, had ik niet verwacht. Steeds als ik haar weer even heb gesproken via Skype ben ik gerustgesteld. Je hoort ook weleens dat kinderen elke keer huilend aan de telefoon hangen met hun ouders, dat is bij Hilke gelukkig niet het geval. Ik vind het onwijs stoer dat ze zich daar alleen redt en ik kan wel van de daken schreeuwen hoe trots ik op haar ben.”

