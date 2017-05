De dag nadat – ik een grote erfenis kreeg

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Annemiek (52) tot haar verbazing bijna een halve ton erfde van de nicht van haar moeder. Geld dat lucht biedt als je noodgedwongen werkeloos thuiszit en een gezin moet onderhouden.

“Willemina was de jongste uit een gezin van twee kinderen: zij en haar zus Anna. Ze zijn samen hun hele leven in het ouderlijk huis blijven wonen. De familie die ze hadden, bestond uit een tiental neven en nichten. Die woonden door het hele land en zagen ze zelden, behalve mijn moeder. Zij was dol was op haar nichtjes. Vanaf het moment dat Anna vier jaar geleden overleed, werd de band tussen Willemina en mijn moeder nog sterker. Ze zagen elkaar wekelijks en Willemina vierde alle feestdagen met ons mee. Voor mijn broers en mij voelde ze als een tante in plaats van een verre nicht.”

4 keer hetzelfde theezakje

Annemieks vader ging regelmatig langs bij Willemina. Toen hij stierf, nam Annemiek die rol van hem over. “Aan de keukentafel, onder het genot van een kop thee waarvan het zakje minstens vier keer werd hergebruikt, kletsten we bij en hielp ik haar met post waar ze niet uitkwam. Het keukenblok zat er al bijna veertig jaar in en viel van ellende uit elkaar, maar ze piekerde er niet over om het te vervangen. Je koopt pas iets nieuws als het oude echt kapot is, was haar credo. Typerend voor haar generatie. Maar waarom zo zuinig als je geen kinderen hebt om je vermogen aan na te laten?”

Gewijzigd testament

Toen Willemina stierf, werd de familie van Annemiek bij de notaris geroepen. Willemina bleek een verrassing voor in petto te hebben. “Tot onze grote verbazing had ze haar testament na de dood van haar oudere zus in het geheim gewijzigd. Anna had het geld willen verdelen onder alle neven en nichten, maar daar dacht Willemina blijkbaar heel anders over. Waarom iets nalaten aan mensen met wie je geen band hebt? Omdat het testament van Anna nog van kracht was, werd haar deel – dat sinds haar dood op Willemina’s rekening stond – wél verdeeld onder de neven en nichten, maar Willemina’s deel was bestemd voor mijn moeder en haar kinderen. Mijn broers en ik dus. En dat vermogen bleek nog veel groter dan we hadden kunnen denken. Die lieve zussen, die hun dagen sleten in een vervallen rijtjeshuis, bleken een bankrekening te hebben met 6 nullen. Zelfs toen het vermogen door het gewijzigde testament nu onder behoorlijk wat mensen moest worden verdeeld, bleef er toch voor iedereen een prachtig bedrag over.”

Iets nalaten

Annemieke vroeg zich lang af waarom Willemina zoveel gespaard had, maar nu weet ze het antwoord. “Omdat ze nu eenmaal zuinig was, maar ook omdat ze hetzelfde doel als ik voor ogen had: iets nalaten. Want ze had misschien geen echt nageslacht, voor haar voelde dat wel zo. Mijn broers en ik waren ook een beetje haar kinderen. In gedachte bedank ik Willemina voor dit mooie cadeau. Ik zal er zuinig mee zijn, beloofd.”

Hoe gaat het nu?

“We zijn nu ruim een jaar verder. Ik heb nog geen baan gevonden en mijn man werkt af en toe via een uitzendbureau. Geen vetpot, maar tot nu toe hebben we nog geen aanspraak op het geld hoeven maken. We leven gewoon nog wat zuiniger dan voorheen. Ik denk nog vaak aan Willemina en haar streken. Ze wilde haar geld per se nalaten aan mensen met wie ze een band had, in plaats van haar oudere zus te volgen. Ik weet zeker dat ze daar, waar ze nu ook is, nu nog om lacht.”

