De Dag Nadat – ik mijn maatje verloor

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Josefien (50) bij de uitvaart was van Ada, een gehandicapte vrouw aan wie Josefien 9 jaar geleden werd gekoppeld in een maatjesproject.

“Het is nu een paar weken geleden dat mijn maatje overleed en ik denk nog heel veel aan haar. En aan de uitvaart, waar al die mensen ineens uit het niets verschenen. Waar waren jullie toen Ada jullie zo nodig had?, denk ik nog steeds. Als er elke week één van hen bij haar op bezoek was gegaan, had haar leven er heel anders uitgezien. Vaak wist ze niet hoe ze de dagen en vooral de weekenden door moest komen. Voor mij blijft het onbegrijpelijk hoe het toch zo ver kan komen dat je als mens zo alleen, zó eenzaam kunt zijn. Dat er niemand is die je zomaar kunt bellen, als je zin hebt om gezellig samen kopje koffie te drinken.”

Lichtpuntje

“Met een paar vrijwilligers van andere stichtingen hebben we er de laatste jaren voor Ada het beste van gemaakt. Elke week groeide mijn bewondering voor haar vechtlust en levenskracht.

Ik zag haar opbloeien, ook al kreeg het leven niet de vorm die ze graag wilde; gevuld met een paar goede vrienden, familie en een zinvolle dagbesteding. Met één zus en haar gezin kreeg ze uiteindelijk weer een warm contact. En met hen en een klein groepje mensen konden wij een paar maanden geleden haar liefste wens, terugverhuizen naar haar geboorteplaats, de plaats waar haar zoon woont, in vervulling laten gaan. Met voor haar opnieuw de hoop op een beter leven. Het mocht niet zo zijn. Ik troost me met de gedachte dat ik in haar laatste jaren een heel klein lichtpuntje in haar leven was.”

