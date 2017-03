De dag nadat – mijn nieuwe liefde het uitmaakte

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat de vriend van Merel (33), voor wie ze haar ex-man had verlaten, de relatie verbrak. “Het verdriet om Simon en Bram liep in die periode eigenlijk door elkaar heen.”

Merel was smoorverliefd geworden op haar collega Bram. Haar gedachtes werden totaal door hem in beslag genomen. “Eigenlijk was die verliefdheid de druppel, mijn gevoel zat al langer niet meer goed. Simon en ik kwamen al heel jong bij elkaar en de afgelopen jaren groeiden we uit elkaar. We leefden langs elkaar heen, een echte connectie was er allang niet meer. Tijdens mijn huwelijk was ik nooit echt vreemdgegaan met Bram. Nou ja, we hebben wel een paar keer gepassioneerd gezoend na uit de hand gelopen vrijdagmiddagborrels.”

Groots en meeslepend

“Maar toen ik wegging bij Simon, was er geen houden meer aan tussen Bram en mij. Eerlijk gezegd was ik nauwelijks verdrietig over mijn stukgelopen huwelijk, want ik werd totaal in beslag genomen door mijn nieuwe vlam. Dit was mijn échte grote liefde, voelde ik. Bram en ik lijken zo veel op elkaar. We hebben precies dezelfde interesses, houden allebei van groots en meeslepend. Van diepe gesprekken tot midden in de nacht met wijn, van kunst en van literatuur. Bovendien hadden we een heerlijk sexleven, terwijl ik en mijn ex hooguit eens per maand nog eens een poging deden. 2 maanden lang zat ik in een fantastische bubbel.”

Een gewond dier

Toen spatte de bubbel uiteen. “Bram wist het allemaal niet meer, zei hij. Hij voelde het niet. Zijn woorden haalden me onderuit. En die hartstochtelijke verliefdheid dan? Die trip naar Berlijn, die we samen zouden maken? Zijn ouders die ik volgende week zou gaan ontmoeten? Die kinderwens waarover we het al hadden gehad? Hij liep de deur uit en ik zakte op de grond. Als een gewond dier heb ik gehuild. Diepe pijn voelde ik en intense eenzaamheid.”

Hoe gaat het nu?

“Mijn liefdesverdriet heeft nog vrij lang geduurd, zeker een half jaar. Pas toen het uit was met mijn nieuwe liefde Bram, kon ik ook mijn stukgelopen huwelijk gaan verwerken. Het verdriet om Simon en Bram liep in die periode eigenlijk door elkaar heen. Toch wilde ik niet dat het weer goed zou komen met één van hen. Bram had mijn hart gebroken, hij was niet goed voor mij geweest. Maar ik was nog lang van hem in de ban. Hij trok mij aan en stootte me telkens weer af – alsof hij een spelletje met me speelde.”

Een nieuwe relatie

“Tegelijk wilde ik loskomen van Simon, na al die jaren voor het eerst mijn eigen pad gaan volgen. Het was een intense, maar leerzame periode. Ik ging in mijn eentje een paar maanden naar Parijs, had voor het eerst in mijn leven onenightstands – niet per se een aanrader – en ontdekte wie ik was en wat ik wilde. Inmiddels heb ik een nieuwe relatie, met een lieve, betrouwbare man. Binnenkort verwachten we ons eerste kind. Ik ben oprecht gelukkig.”

Flirtstand

“Bram kom ik nog steeds weleens tegen en ik vind het raar wat hij nog steeds met me doet. Op de een of andere manier schieten we automatisch in de flirtstand als we elkaar zien. Soms heb ik het idee dat hij spijt heeft dat hij me destijds heeft laten gaan. Maar ik zal hem nooit meer toelaten in mijn hart, daarvoor heeft hij me te veel pijn gedaan.”

Interview: Krista Izelaar. Beeld: iStock