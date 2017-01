De dag nadat ik voor het eerst sneeuw zag

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Demiah (30) voor het eerst sneeuw zag nadat ze vanuit haar geboorteland de Filipijnen voor de liefde naar Nederland emigreerde.

Demiahs vriend Daan maakte haar wakker met de vraag of ze de gordijnen open wilde doen. “Raar, vond ik, het was nog hartstikke vroeg. ‘Doe nou maar’, drong hij aan. Toen ik naar buiten keek, sprongen de tranen in mijn ogen. Het leek wel een sprookje, alles was wit. Met mijn winterjas over mijn pyjama rende ik naar buiten met Daan erachteraan. Hij riep lachend dat het meer iets voor kinderen is om buiten in de sneeuw te spelen, maar dat kon me niets schelen. Ik maakte een sneeuwpop, gooide sneeuwballen. Ik kende sneeuw alleen van tv. Nu stond ik er zelf middenin, magisch.”

Mailadres

Een paar jaar geleden kreeg Demiah via een in Nederland wonend nichtje het mailadres van hun vriend Daan. Ze mailden al twee jaar over en weer tot Daan aankondigde dat hij op vakantie ging naar de Fillipijnen. En als hij er dan toch was, dan konden ze elkaar misschien ontmoeten? “Ik vond het spannend om Daan destijds te ontmoeten op de Filipijnen. Het was een leuk contact over de mail, maar hoe goed kende ik hem nu eigenlijk echt? Toen ik hem op het vliegveld voor het eerst in zijn blauwe ogen keek, verdwenen al mijn twijfels. Wát een leuke vent. Wat een korte ontmoeting had moeten worden, werd een maand waarin we dag en nacht samen waren. Ik wist: dit is hem. Zijn uitnodiging om het voorjaar voor een paar weken naar Nederland te komen greep ik dan ook met beide handen aan.”

Voorgoed naar Nederland

“Mijn vakantie in Nederland was in één woord fantastisch. Ik genoot van het land en de mensen en Daan en werden steeds closer. Een jaar later, nu een paar maanden geleden, vertrok ik voorgoed naar Nederland. Dat is wennen. Het is heerlijk om voorgoed bij Daan te zijn, maar de vakantie is nu echt voorbij. Ik dacht dat ik met mijn werkervaring wel snel aan een baan zou kunnen komen, maar omdat ik de taal nog niet goed genoeg spreek, kom ik nergens aan de bak. En tijdens mijn eerste keer in Nederland hield iedereen continu rekening met me, maar als ik nu naar een verjaardag ga, zit ik er door de taalbarrière maar een beetje bij. In de Filipijnen had ik mijn werk als technisch helpdeskmedewerker, een eigen huis en mijn familie en vrienden. Hier ben ik plotseling afhankelijk van Daan en dat valt me soms zwaar. Als ik iets wil kopen, moet ik hem om geld vragen. Daan blijft zeggen dat het tijdelijk is en dat ik straks mijn eigen geld weer zal verdienen, maar ik voel me kwetsbaar in deze situatie.”

Hoe gaat het nu?

“Het is inmiddels ruim 6 jaar geleden dat ik naar Nederland emigreerde en het gaat heel goed met me. Binnen een jaar na mijn aankomst was mijn Nederlands goed genoeg om een leuke baan te vinden. Ook zijn we ouders geworden van een dochtertje (3). Ik voel me thuis in Nederland, al blijf ik in mijn hart natuurlijk altijd Filipijnse. Wat ik het meest mis aan mijn geboorteland? De zee! En het lekkere eten natuurlijk.”

Interview: Elselien van Dieren. Beeld: iStock