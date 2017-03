Die Ene Keer: ‘Het kon ons niet snel genoeg gaan, elkaar uitkleden’

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week lees je hoe het verder ging met Marlijn, nadat ze weer zoende met een oude flirt.

“Hem kussen was precies zoals ik het me herinnerde. Hij nam de tijd, oefende precies de juiste druk uit met zijn lippen en durfde af en toe ook me in mijn nek te bijten of aan mijn oorlel te knabbelen. Hij maakte me helemaal gek – en ik hem, dat kon ik aan alles voelen.

Genadeslag

We belandden op de tafel, waar hij mijn pump uittrok en mijn voet op zijn kruis zette. “Welke man kan dit nou weerstaan”, zei hij. Mijn shirt en bh lagen even later ook op de grond en ik zat halfnaakt voor hem. Ik trok het elastiekje uit mijn paardenstaart en ik kon zien dat mijn losse lange haar voor hem een soort genadeslag was. Met trillende vingers maakte ik zijn overhemd los, zijn broek, trok ik zijn hem los.

Het kon ons niet snel genoeg meer gaan, dat elkaar uitkleden, en het kon ons niet lang genoeg duren om elkaar aan te raken en te zoenen. Na de tafel lagen we op de grond voor zijn kachel om tot slot naar de slaapkamer te verhuizen. Ik kon aan niets anders meer denken dan met deze prachtman in bed te liggen en te genieten.

Heftig

Dat kon natuurlijk niet eeuwig duren, hoe graag ik dat ook wilde, hoe graag hij dat ook leek te willen. Na wat uren vrijen leek, lagen we naast elkaar op onze zij op het bed. Ik huilde, omdat ik wist dat dit iets eenmaligs was, dat dit niet nog een keer zou gebeuren. Ook al zou hij ervoor in zijn, ook al zou ik vast nog wel eens in de verleiding komen… Wat we net gedeeld hadden, was te heftig om te blijven doen zonder dat daar consequenties aan zouden zitten.

Dat wist hij ook. Ik zag het in zijn ogen, ik merkte het aan zijn gedrag. “Zie ik daar tranen?”, zei hij zacht, en hij wreef ze weg met zijn duim. “Dit kunnen we beter niet nog een keer doen”, antwoordde ik. Hij knikte begrijpend. “Ik weet dat het raar klinkt, op dit moment”, zei hij toen. “Maar er is een superleuke vrouw in mijn leven, met wie ik graag verder zou willen.” Het was mijn beurt om begrijpend te knikken – en tegelijk straaljaloers te zijn.

Bedrog

We namen afscheid met de belofte elkaar voorlopig even niet te appen. Dat lukte me beter dan ik had verwacht. Elke keer als ik ook maar aan hem dacht, kwamen de herinneringen aan die avond keihard terug. Tegenover mijn vriend voelde ik me schuldig, niet per se vanwege het fysieke bedrog, maar omdat ik zo veel meer aan Spannende Man dacht dan aan hem.

Na een week of wat kon ik mijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen. Hoe gaat-ie daar?, stuurde ik. Binnen een paar minuten had ik antwoord. Ik wilde je net hetzelfde vragen. Ik glimlachte bij mezelf. Goed. De eerste dagen wilde ik het liefste bij jou zijn, maar dat gaat nu beter gelukkig. Antwoord liet niet lang op zich wachten: Dat had ik ook wel.

Vuurtje

We zijn nu een paar jaar – en beide een paar kinderen – verder. We appen, af en toe, meestal over koetjes en kalfjes. Heel soms, als het laat is, probeert een van ons het vuurtje weer even op te stoken. Maar we nemen altijd genoegen met het idee dat het weer een flinke fik zou kúnnen worden.”

