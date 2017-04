Die Ene Keer: ‘Voelt dit fijn?’ hoorde ik hem zacht zeggen

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: Brigitte (39) kreeg het erg warm van haar masseur in de sauna.

“Voor mijn verjaardag kreeg ik een dagje sauna van mijn man. We geven elkaar al jaren zulke cadeaus, dat vinden we leuker dan spullen. Hij had het goed aangepakt: we zouden niet alleen bij de sauna eten, maar ook verschillende behandelingen krijgen. Voor de massage had hij een duo-afspraak geboekt; het leek hem wel gezellig om tegelijkertijd met mij gemasseerd te worden, in dezelfde kamer.

Masseur

De dag begon super. De ontvangst was hartelijk, de locatie schitterend en de sauna’s niet te druk. Genieten kortom. Na de lunch maakten we ons lekker loom op voor de massage. We meldden ons bij de balie van de behandelingen en werden begroet met een bedenkelijk gezicht. “Het spijt ons heel erg”, zei het meisje, “maar een van de massagetafels in de duoruimte is kapot. Jullie kunnen wel tegelijkertijd worden gemasseerd, maar niet meer in dezelfde ruimte.”

Ze knikte in de richting van de ingang, waar de masseurs al stonden te wachten. “Richard en Nanda gaan jullie vandaag behandelen.” Ik zag mijn man bedenkelijk kijken. Het idee dat ik door Richard gemasseerd zou worden, stond hem zo te zien niet aan. Omdat ik dat maar onzinnig vond, stapte ik met uitgestoken hand naar voren. Ik zou wel zien wie zich als mijn masseur zou opwerpen.

Soezen op de bank

Dat werd dus Richard. Ik draaide me nog even om naar mijn man, maar die had zich erbij neergelegd en was al in gesprek met Nanda. Ik glimlachte even naar Richard en hij vroeg me mee te lopen naar de behandelruimte. Die was prettig gedimd, het rook er licht zoet, niet onaangenaam. “Ga alvast maar op je buik liggen”, zei Richard, “dan kom ik er zo aan.” Hij trok de deur achter zich dicht.

Ik maakte het me gemakkelijk op de bank. Een zacht muziekje begon, inclusief de regen-, waterval- en vogelgeluiden die standaard bij saunamuziek lijken te horen. Richard dook naast me op. “Moet ik nog iets weten over je gezondheid, heb je bepaalde klachten of gebruik je medicijnen?” Ik schudde van nee, al weg aan het soezen op de zachte bank. Hij legde rustig zijn handen op mijn rug en begon met cirkelende bewegingen de olie over mijn lijf te verdelen.

Versteld

Of het de combinatie van schemer, muziek en ontspanning was, of toch een onderhuidse aantrekkingskracht: ik weet het niet. Wel weet ik dat ik op een gegeven moment ‘wakker’ leek te schrikken. Richard masseerde met krachtige bewegingen mijn bovenbenen. Dat voelde prettig. Erg prettig zelfs, op de momenten dat hij zijn duimen in mijn dijen zette. Zijn vingers kwamen steeds hoger uit, zijn duimen op steeds gevoeliger terrein. Ik begon het warm te krijgen en merkte dat mijn ademhaling veranderde.

“Voelt dit fijn?” hoorde ik hem zacht zeggen. Ik kon alleen maar ‘mm-mmh’ zeggen. Allerlei gedachten schoten door mijn hoofd. Van ongeloof tot lichte irritatie – masseer me nou maar gewoon! – tot een oh mijn hemel dit is heel erg lekker. En toen, ik kon het bijna niet geloven, voelde ik Richards lippen op mijn billen. Hij kuste ze, beet er zachtjes in en liet zijn duimen tegelijkertijd gevaarlijk dicht bij mijn schaamlippen komen. Ik stond, nee, lág versteld.

Verdwaasd

Toen ging hij rechtop staan, trok de handdoek die op mijn onderrug lag verder naar beneden en begon mijn onderbenen te masseren. Alsof er niets was gebeurd. Ik was inmiddels klaarwakker en kon niet echt meer genieten van de massage. Na een paar minuten was hij klaar. “Ik laat je even je badjas weer aantrekken. Kom voorzichtig overeind”, was het enige dat hij nog zei.

De laatste uurtjes liep ik verdwaasd rond in de sauna. Ik dacht erover om een klacht tegen hem in te dienen – maar deed dat uiteindelijk toch niet. Ik was er zelf bij geweest en had er – stiekem – toch wel een beetje van genoten. Voor mijn man was het wel zuur: er viel die dag geen zinnig gesprek meer met me te voeren.”

Beeld: iStock