Die Ene Keer: ‘Ik vind je echt een topwijf’, fluisterde hij

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: Maureen (49) liep de voetbaltrainer van haar zoon tegen het lijf in een donker materiaalhok.

“Mijn zonen Thomas (14) en Vincent (16) zitten al sinds jaar en dag op dezelfde voetbalclub. Hele zaterdagen brengen ze er door met hun vrienden. Zelf spelen, bij andere teams kijken, af en toe helpen als ballenjongen. Het is een vrij kleine, gezellige club. Echt ons kent ons. Dat heeft ook nadelen: als je er een keer niet bent, of een keer niet hebt meegeholpen, krijg je dat de zaterdag erna wel te horen.

Onze levens

De trainer van Vincent is Ron, een aardige vent van mijn leeftijd. Zijn zoons zijn ongeveer even oud, maar spelen in een ander elftal. Ron heeft alles over voor zijn cluppie en Vincents team draagt hem op handen. Sommige trainers laten merken dat ze het ene ouderpaar (of die ene moeder vooral) leuker vinden dan de andere.

Zo niet Ron, en dat vond ik ook zo leuk aan hem. Ik vermaakte mezelf weleens met de gedachte hoe het zou zijn als we elkaar op een ander moment hadden leren kennen, hoe onze levens er dan uit hadden gezien. Hij leek me het type dat hard werkte, maar wel van elke dag een feestje maakte. En, een tikje oppervlakkig maar vooruit, zijn ogen waren het type helderblauw waar je wel naar moest blijven kijken. Al leek zijn vrouw Annemieke daar minder last van te hebben.

Toen ik op een woensdagavond ging kijken bij de training, zwaaide hij even. Ik keek hoe Vincent overspeelde, passes gaf, heel even op doel stond en toen een hesje kreeg. Ik glimlachte in mezelf, het hesje kreeg je als je de wedstrijd erna in de basis zou staan. Mijn zoon glom van trots en ik liep naar binnen om me even op te warmen met een kop koffie.

Verlichting

Een halfuurtje later was de training afgelopen. Ik zag Vincent en zijn teamgenoten het veld aflopen. Ron zag ik nergens, die was vast spullen aan het opruimen. Ik wachtte nog een kwartiertje. De jongens gingen toch altijd even douchen en ouwehoeren. Het was donker toen ik weer naar buiten liep. De veldverlichting was al uit, alleen de lantaarnpalen hier en daar tussen de velden stonden nog aan.

Vincent kwam me al tegemoet. Hij had een van de netten met ballen bij zich en hees zich al lopend in zijn trainingsjasje. “Ah chips mam, ik ben mijn douchespullen vergeten, wil jij de ballen anders even naar Ron brengen? Pleeeeaase?” Ik trok mijn wenkbrauwen op, maar nam toch de ballen van hem over en gaf hem een tikje op zijn billen. Met het net over mijn schouder liep ik het paadje af naar het materiaalhok. Het was er donker, Ron was zich vast al aan het omkleden.

Topwijf

Ik stapte naar binnen en schrok me een ongeluk toen ik tegen iemand opliep. Een gilletje ontsnapte me voordat ik er erg in had. “Nou nou”, bromde Ron, “ik ben het maar. Ik bijt niet.” Ik lachte even zenuwachtig: “Nee, stel je voor.” “Vincent trainde goed vanavond”, zei hij. “Zijn inzet is top.” Dit keer lachte ik als mezelf. “Hij heeft het van geen vreemde, die inzet.”

“Geef jij je ook altijd voor 100 procent?”, vroeg Ron, terwijl hij wat dichterbij me kwam staan. “Liever voor 200 procent”, antwoordde ik semi-luchtig. Door het raampje naast me scheen flauw schijnsel van een lantaarnpaal, waardoor ik net zijn blik kon opmaken. Hij deed nog een stap naar voren. Ik merkte dat mijn hartslag omhoog ging, hij praatte op zachtere, intiemere toon verder.

“Ik vind je echt een topwijf. Altijd bereid iets te doen voor de club, voor je zoons…” Zijn stem klonk nu vlak bij mijn oor. Ik deed mijn ogen dicht en voelde zijn lippen net onder mijn oor in mijn nek. “Mmmh, Maureen.” Ik draaide mijn hoofd naar dat van Ron. Zijn neus trok een spoor over mijn nek, mijn gezicht en toen voelde ik zijn mond stevig en warm op die van mij.

Die kus in een donker materiaalhok luidde het einde van Rons huwelijk in – maar het begin van onze relatie. We zijn nu twee jaar verder en zoenen er nog geregeld. Het zou me niet verbazen als hij er ooit nog eens op zijn knieën gaat voor me.”

Eerdere delen teruglezen? Dat kan op de overzichtspagina van Die Ene Keer

