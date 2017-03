Die Ene Keer: ‘Door zijn knuffel sloegen mijn hormonen acuut op hol’

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: Marlijn (35) kwam na een paar maanden weer een oude flirt tegen.

“Ik woon alweer een paar jaar in het midden van het land, maar kom oorspronkelijk uit het zuiden. In de laatste maanden voordat ik verhuisde, leerde ik een man kennen met wie het echt supergoed klikte. Het was niet eerder voorgekomen dat ik me zo op mijn gemak voelde bij iemand, die me ook nog eens zo ontzettend mooi vond. Als we afspraken, kon ik niet wachten om weer voor hem te staan en zijn blik over mijn lichaam te voelen glijden. Zijn handen om mijn gezicht en zijn lippen op de mijne.

Jammer maar helaas

Toen duidelijk werd dat ik zou gaan verhuizen, maakte hij mij – helaas – ook duidelijk dat dat het einde zou zijn van onze dates. Hij vond me fantastisch, ontzettend aantrekkelijk, maar, zoals hij het zelf verwoordde ‘alles dat in jou zegt dat je hiermee door moet gaan, zegt in mij dat ik hiermee moet stoppen’. Daar kon ik weinig tegenin brengen, hoe jammer ik het ook vond.

Ik verhuisde, treurde om deze prachtman die om welke reden dan ook niets vast met me wilde en besloot toen dat het tijd was om door te gaan. Mijn nieuwe werk nam me gelukkig steeds meer in beslag. Na een paar maanden kwam ik mijn huidige vriend tegen, waardoor ik niet meer nodeloos hoefde te fantaseren over een man die me niet als vriendin wilde.

Hormonen op hol

Tot ik op een zonnige maartochtend voor mijn appartement parkeerde, uitstapte en een bekend gezicht aan de overkant zag lopen. Zijn naam ontsnapte me voor ik er erg in had. Met een brede lach gaf hij me een enorme knuffel, waardoor mijn hormonen acuut weer op hol sloegen. We kletsten even, maar hielden het kort aangezien hij met een vriend was.

Hij was ook naar deze stad verhuisd en bleek vlakbij het sportcentrum te wonen waar ik wekelijks ging squashen. Mijn hart maakte een sprongetje bij het idee dat ik zo vaak zo dicht bij hem in de buurt zou zijn. Hij liep door, maar niet voordat hij me liet beloven een keer koffie met hem te doen. “Koffie”, dacht ik bij mezelf. “Ik zou hem liever doen dan koffie”.

Een week later, mijn vriend sliep in zijn eigen huis, trok ik de stoute schoenen aan. Spannende Man en ik appten immers al een paar dagen weer. Na mijn sportsessie belde ik hem op. “’t Is wat laat, maar ehm, koffie?” Hij antwoordde enthousiast. “App maar als je voor de deur staat.” Dat deed ik en vervolgens moest ik vier trappen omhoog om bij zijn voordeur te eindigen.

Zoenen

Hij stond al in de deuropening. “Wat een onderneming”, grapte ik. “Gelukkig is de beloning ernaar”, zei hij lachend. De manier waarop hij naar me keek maakte me, cliché maar waar, week in mijn knieën. Hij stapt opzij om me erdoor te laten. “Ik heb nog geen kapstok”, zei hij verontschuldigend. Ik mikte mijn tas op de grond, deed mijn jas uit en legde die erbovenop. We liepen naar elkaar toe en in een soort onvermijdelijke botsing pakte ik hem vast, greep hij mij beet en zoenden we alsof ons leven er vanaf hing.

Benieuwd hoe het avontuurtje van Marlijn afloopt? Je leest het volgende week!

