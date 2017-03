Die Ene Keer: ‘Zijn zoen kwam voor mijn gevoel uit het niets’

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: Mona (40) beleefde spannende momenten met een collega in de kantine.

“Iedereen die al meer dan 10 jaar bij hetzelfde bedrijf werkt, kent ‘m wel: die ene collega die te boek staat als een ontzettende flirt. Je hoort altijd via-via hoe hij (of zij) met die en die gezoend heeft, weer met een ander spannende berichtjes heeft uitgewisseld en ook na elk bedrijfsfeest doen de wildste verhalen de rondte.

Krullen

Bij de supermarkt waar ik al jaren werk, is Marcus de flirt. Tot voor kort was het me een raadsel waarom alle vrouwen met hem wegliepen. Oké, hij had leuke krullen, was lang en goedlachs, maar ook niet direct moeders mooiste met zijn buikje en tikje dikke handen. Bovendien: hij was al jaren samen met dezelfde vrouw en ze verwachtten na veel gedoe eindelijk hun eerste kindje.

Ik ging met andere ogen naar Marcus kijken nadat hij me op een avond aansprak bij de informatiebalie. Mijn man had net boodschappen gedaan in de winkel, waarna we even hadden staan kletsen over hoe laat ik thuis zou zijn en was we in het weekeinde zouden doen. Ik kon zijn rug nog zien als ik naar de uitgang keek. “Kun je me zo even helpen?”, vroeg Marcus, terwijl hij net iets te ver over de balie in mijn richting leunde. “Waarmee?”, was mijn tegenvraag.

Geheimpje

Toen schonk hij me een blik die ik in eerste instantie niet herkende. “Ik moet de kantine nog klaarmaken voor het afscheid van Astrid morgen”, antwoordde hij. Ik zocht hier niks geks achter en slingers ophangen en dergelijke vind ik best leuk, dus ik stemde toe. Hij lachte naar me alsof we een geheimpje deelden en liep de winkel in. Ik moest blozen.

Dat vond ik niets voor mezelf. Ik stond even na te denken hoe dat kon en ik merkte dat ik wegdroomde. Niet bij de gedachte aan het weekeinde of lekker thuiskomen bij mijn man, maar bij het idee dat ik diezelfde avond nog met Marcus alleen in de kantine zou zijn. En opeens wist ik ook waarom zijn blik me wat in verwarring bracht: het was een blik van verleiding.

Konijntje

Lichtelijk in de war begaf ik me wat later naar de kantine – die inderdaad leeg was, op Marcus na. Het knetterde in de lucht toen we elkaar aankeken, maar we begonnen toch eerst netjes met de slingers en de versierde stoel. Elke keer dat hij langs me liep, of ik voor hem langs moest schuiven met een vlaggetjeslijn in mijn hand keken we elkaar net iets te lang aan.

We eindigden in een hoek waar ik op een stoel klom om de laatste punaise in het kozijn te prikken. Marcus gaf me een hand zodat ik makkelijker van de stoel af kon komen. Ook toen ik weer op de grond stond, hield hij mijn hand vast. Sterker nog, hij stak zijn arm omhoog, waardoor hij mijn hand en arm tegen de muur duwde. Hij deed hetzelfde met mijn andere arm en ik stond als een konijntje in de koplampen naar hem te kijken.

Knipoog

Voor mijn gevoel kwam zijn zoen uit het niets. Na een paar seconden tongen als woeste tieners moest ik me inhouden om niet in lachen uit te barsten. Al die verhalen over zijn charmes en veroveringen, en dan zoende hij als een dolgedraaide wasmachine. Gelukkig hoorde ik collega’s de trap opkomen. Ik zag aan hem dat hij ze ook hoorde en hij liet me los.

Met een dikke vette knipoog deed hij een stap naar achteren en begon te kletsen. Ik deed maar alsof ik het warm had van al dat geklauter op het meubilair. Later die avond bleef ik even wat langer in de auto zitten voor het huis. Ik voelde me een dom gansje, dat ik me zó makkelijk had laten inpakken door een paar blikken.

Anderzijds: gelukkig bleef het bij die blikken en een slechte zoen.

Beeld: iStock