Die Ene Keer: ‘Heb je weleens met een vrouw gezoend?’

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: Tanja (55) zoende met de buurvrouw.

“Ik keek een beetje verdwaasd om me heen. Ik zat op de bank bij de buren en het leek erop dat ik net uitgebreid met mijn buurvrouw had zitten zoenen. Inclusief tong, handen van haar en mij die de ander betastten en een scheut van warmte die vanuit mijn kruis omhoog trok, de rest van mijn lichaam in. Barbara had zich alleen maar van me losgemaakt omdat de telefoon wel heel erg lang bleef rinkelen.

Ik keek op: ze stond voor me. “Dat was Nando”. Ze stak haar hand uit. “Ga je mee in de tuin zitten? Het is veel te mooi weer om binnen te blijven.” Ik pakte haar hand, een verrassend stevige greep, en liet me meevoeren.

Bank

Nog geen halfuur eerder had ik aangebeld in de veronderstelling dat ik alleen even het pakje zou afhalen dat volgens het briefje in mijn bus bij Barbara en Nando was afgegeven. Bar had opengedaan, een en al frisse verschijning, en me na wat koetjes en kalfjes binnengevraagd. Ze had mijn advies nodig, zei ze. Ze wilde de bank ergens anders neerzetten, maar wist niet goed waar. Of ik misschien een idee had?

En nu stonden we in de tuin. In tegenstelling tot die van ons – makkelijk gras, tegels en een vlonder voor het terras – hadden onze buren er werk van gemaakt. De schutting verdween achter hoge grassen, twee pergola’s zorgden voor beschutte hoekjes en achterin, waar de zon het langst kwam, stond een daybed. Barbara had nog steeds mijn hand vast. Ze voelde mijn aarzeling, draaide zich om en liet als vanzelfsprekend haar armen om mijn middel glijden. Ze trok me tegen zich aan en zoende me weer.

“Mmh, ik denk dat het mooier staat als je de bank ongeveer hier neerzet”, had ik even daarvoor gebaard in de woonkamer. “Hoe bedoel je precies? Verschuif ‘m anders maar.” Barbara was opzij gestapt en ik had de tweezits in de positie geduwd die ik voor ogen had. Ze ging erop zitten en knikte goedkeurend. Toen klopte ze op de plek naast zich.

Gedachten lezen

De zon, de stilte en de onbekende, zoveel zachtere lippen van Barbara maakten dat ik me licht in mijn hoofd begon te voelen. Ze begon langzaam achteruit te lopen. Ik kon niet meer helder denken. Ik wilde me overgeven aan dit bizarre gevoel, tegelijkertijd dacht ik aan Nando, aan mijn Peter die nietsvermoedend thuis op de bank zat, dacht: ‘het is toch net zo goed vreemdgaan met de buurvrouw als met de buurman’.

Barbara had zich naar me toe gedraaid op de bank. Geheel uit het niets had ze gevraagd of ik wel eens met een vrouw had gezoend. Ik voelde me vuurrood worden. Kon ze mijn gedachten lezen? Had ze me zien kijken, op de buurtbarbecue, met oud en nieuw, met mijn verjaardag toen zij en Nando even langskwamen?

Ze glimlachte weer, de derde keer in korte tijd. Kwam nog dichter tegen me aan staan en beet me in mijn oorlel. “Kom je liggen? Ik wil je onder me voelen.” Ik keek haar nog eens aan. Een hand hield ze op mijn onderrug, de andere legde ze op mijn borst. Ik deed mijn ogen dicht; hopelijk kon ze zo niet merken hoe lekker dit voelde, hoe besluiteloos ik was. Ik voelde haar hand over mijn buik gaan, ze streek over mijn been en tilde mijn rok op, liet haar vingers naar boven wandelen.

Ik deed een stap naar achteren, vuurrood. “Sorry”, stamelde ik, ietwat incoherent. “Sorry, dit gaat me te ver.”

Beeld: iStock