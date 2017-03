Die Ene Keer: ‘Ik wist niet wat ik hoorde, wie was die vrouw?’

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: Greetje (40) zwichtte voor haar internetdate – ook al belazerde hij de boel.

“Ik was al enige tijd ‘op zoek’. Het bleek nogal lastig om in mijn directe omgeving een leuke, alleenstaande man te vinden met wie ik ook nog eens op date zou willen. De 2 mannen met wie ik uiteindelijk koffie ging drinken, waren mijn type overduidelijk niet. Na enige twijfel schreef ik me op aanraden van een goede vriendin toch maar in voor een datingsite. Een betaalde. Expres, want, zo redeneerde ik, als mensen er geld voor betalen, zullen ze het wel serieus menen. Ik kan wel zeggen dat er een wereld voor me openging.”

Telefoonnummer

“Ik kreeg al vrij snel een mailtje dat ik een match had met Peter, 55. Een lange, vriendelijk ogende man die ook nog eens op 20 minuten rijden woonde. Peter bleek een lot uit de loterij. Hij toonde interesse in mijn leven, mijn baan en kwam met een paar goede adressen toen ik op zoek ging naar een nieuwe auto. We chatten, stuurden mails en in no time had hij mijn telefoonnummer. Na een paar dagen kneep ik mezelf: dit was toch te mooi om waar te zijn?”

Spanning

“Dat was het ook. Na een week of 2 belden we voor het eerst. We kletsten al zeker een halfuur, toen ik opeens een vrouwenstem hoorde. ‘Met wie bel je?’ ‘Met Simon’, hoorde ik Peter doodleuk zeggen. Ik wist niet wat ik hoorde, wie was die vrouw? Het bleek zijn vriendin, met wie hij al jaren samen was. Ik was met stomheid geslagen. Op mijn vraag waarom hij dan in vredesnaam aan het daten was, antwoordde hij, heel cliché, dat hij en zijn vriendin nooit meer sex hadden en dat hij wat spanning in zijn leven miste.”

Kopje koffie

“Dat was het moment dat ik het had moeten afkappen. Peter praatte echter als Brugman om toch een ontmoeting met me te regelen. En ik was gefascineerd en ook wel een beetje gevleid dat hij zoveel moeite voor me deed. Ik heb nog niks met hem gedaan, wat kan een kop koffie nou voor kwaad?, redeneerde ik. Ik had kunnen weten dat het niet bij een kop koffie zou blijven.

In het echt zag Peter er namelijk nog beter uit dan op de foto. Hij was attent, stond erop mijn koffie te betalen, daarna mijn avondeten en tot slot ook nog de wijntjes in het grand café waar we eindigden. De alcohol maakte me een tikje roekeloos en ik werd ondanks alles steeds benieuwder hoe het zou zijn om met hem te vrijen.”

Geen genot

“Toen hij me thuis had afgeleverd, trok ik hem dan ook naar me toe voor een nachtzoen – ééntje maar. We belandden – natuurlijk – in mijn bed en ik beleefde de grootste teleurstelling van mijn leven. Koffiedrinkende Peter vond ik aantrekkelijk, de Peter in mijn bed was onverschillig, snel klaar en ook nog eens enkel uit op zijn eigen genot.

Na deze avond probeerde hij nog een paar keer om een afspraakje met me te regelen. Ik heb de boot afgehouden en me uitgeschreven van de datingsite. Ik was er zo ziek van, dan maar alleen.”

Eerdere delen teruglezen? Dat kan op de overzichtspagina van Die Ene Keer

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES MEER: