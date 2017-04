Die Ene Keer: ‘Willemijn?!’, hoorde ik hem vol ongeloof zeggen

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: Willemijn (60) kent via haar dochter een wel heel aantrekkelijke man.

“Onze oudste dochter Lisa vierde haar 20e verjaardag in de kroeg, zoals je wel kunt verwachten op die leeftijd. Ideaal natuurlijk: thuis geen gedoe, je hoeft niet op te ruimen en er passen veel meer mensen in een ruimte. Omdat ze in de zomer jarig is, koos ze wijselijk wel voor een café met tuin. Heerlijk om even een frisse neus te halen en de benen te strekken. Ondanks dat mijn man Harry en ik een stuk ouder zijn dan haar vrienden, voelen we ons altijd erg welkom bij ze.

De avond was al even in gang. We hadden eerst met de jarige en haar zusje en broer gegeten bij een gezellige pizzeria. Na een ijsje, koffie en vooruit, nog een afzakkertje hadden we koers gezet richting het café. De eerste gasten waren al aanwezig: Lisa’s beste vriendin Aukje en haar ouders, wat studiegenoten, mijn zus Marijke. De ouders van Aukje hadden we drie maanden daarvoor voor het laatst gezien, toen zij jarig was. De meiden kennen elkaar ook alweer 10 jaar en in die tijd zijn we geregeld bij elkaar over de vloer geweest. Niet wekelijks, maar vaak genoeg om elkaar al iets beter te leren kennen.

Veeleisende man

Met Aukjes vader, Ruud, heb ik altijd een goede klik gehad. Hij lijkt totaal niet op Harry. Waar mijn man een tikje ongeduldig is, rationeel en – ik kan het niet aardiger maken – veeleisend, is Ruud een man van gevoel. Hij kan beter luisteren en is wat zachtaardiger. Al is hij af en toe iets te soft naar mijn gading, merkte ik tijdens onze gesprekken op verjaardagen en borrels. Dan wil hij doorpraten over iets waar ik al lang klaar mee ben.

Daar was nu weinig van te merken. De avond vorderde en daarmee ook de drankinname. Ik hield het eerst netjes bij een paar wijntjes – genoeg om me prettig te voelen – maar dat veranderde toen Ruud bij me kwam staan kletsen. Harry was al lang naar de hoek met sportliefhebbers vertrokken en voerde daar intensief discussies over de verschillende teams in de Formule 1. De vrouw van Ruud zat aan de bar met een paar jongedames. Ruud en ik belandden in de tuin. Het was heerlijk weer, de zonsondergang wierp een zachte gloed over de daken en wat late vogeltjes floten zacht.

Het was, kortom, ontzettend romantisch. Zeker in het hoekje waar wij ons teruggetrokken hadden. Ruud haalde nog een drankje voor me, een gintonic dit keer. “Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat je me dronken probeert te voeren”, zei ik schertsend. Ruud lachte. “Wie weet”, antwoordde hij met een knipoog. Hij was die avond kordater dan anders, vroeg niet eindeloos door, maar zat juist wat meer te ouwehoeren. Dat beviel me wel. Zeker toen op de gintonic nóg een paar cocktails volgden.

Vol ongeloof

Het werd donker. De meeste mensen waren naar binnen gegaan om mee te blèren met de karaoke. Een paar meiden zaten nog buiten, studiegenootjes van Lisa die ik amper kende. Middenin een zin keek ik Ruud opeens doordringend aan. Even was ik bang dat hij zou blozen, stuntelen, maar niks van dat alles. In plaats daarvan verscheen er juist een verlangende blik en hij schoof dichter naar me toe. “Willemijn”, zei hij bij mijn oor. Ik draaide mijn hoofd naar hem toe en hij kuste me. Ik voelde me licht worden in mijn hoofd en de fantasieën over waar dít toe zou kunnen leiden, schoten al door mijn hoofd.

Tot ik opeens de stem van Harry hoorde. “Willemijn?!”, zei hij vol ongeloof. Ik schrok me kapot.

Het werd een fikse rel. Mijn man was boos en teleurgesteld dat ik me door de drank had laten meeslepen – ‘met Ruud van alle mannen’, zei hij later nog wel eens minachtend als hij me weer met mijn faux pas om mijn oren sloeg. Ruuds vrouw leek niet door te hebben. Ruud zelf was binnen een minuut weer de zachte, ietwat zijige man die ik graag mocht, maar die ook niet mijn type was. Lisa hoorde pas maanden later wat ik op haar feestje had uitgevroten. Zij kon er wel een beetje om lachen, zij het hoofdschuddend. Gelukkig, want ik heb me nog weken ellendig gevoeld over de situatie.”

