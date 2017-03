Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: Gea (52) kreeg wel een hele leuke nieuwe rijinstructeur.

“Door allerlei omstandigheden heb ik pas een jaar geleden mijn rijbewijs gehaald. Natuurlijk had ik de afgelopen jaren veel bij mijn man in de auto gezeten. De laatste jaren reed ik ook weleens met mijn zoons van 18 en 20 mee. Maar ik merkte, nu zij het huis uit zijn, dat ik er steeds meer behoefte aan kreeg om mezelf te kunnen redden. En zelf autorijden leek me daar een mooi begin voor.

Mijn eerste lessen kreeg ik van Anja. Een gezellige, piepkleine dame, die nogal gezet was. Daar had ze het moeilijk mee, ze was constant op dieet. Ze vond dat ik het autorijden prima oppakte voor iemand die op latere leeftijd leerde rijden. Na een les of 25 deed ik voor het eerst examen. Ik zakte, maar dan ook net. Dat gebeurde net voor de vakantie, ik had een paar weken om van de teleurstelling bij te komen.

Toen ik terug in Nederland was en Anja belde om een nieuwe les in te plannen, had ze een vervelende mededeling voor me. Ze stopte met lesgeven in mijn stad. Gelukkig wist ze dat een collega ook nog plek had. “Hij is ook geen straf om naast te zitten”, appte ze me, samen met zijn nummer.

Ware woorden, want Mark bleek een aantrekkelijke man van halverwege de 50 te zijn. Streng op de juiste momenten, in voor een lach als daar gelegenheid voor was. Hij hield net als ik van jazz en we brachten heel wat lesuren door met discussies over de beste basgitaristen ter wereld. We begonnen elkaar af en toe te appen zonder dat we een nieuwe les in wilden plannen. Dat liep op een gegeven moment flink uit de hand.

Mark becommentarieerde een keer mijn natte zitting omdat ik nu natgeregend was op weg naar de auto. Ik grapte dat het altijd natter kon en van daar ging het van kwaad tot erger. We appten de hele dag door. Of eigenlijk stuurde ik een berichtje en wachtte dan gretig tot Mark een moment had dat hij iets terug kon sturen. De spanning liep steeds hoger op tussen ons.

Op een dag trok ik de stoute schoenen aan. Of beter: ik trok een iets uitdagender jurkje aan dan strikt genomen noodzakelijk was voor een rijles. Ik zag Mark al slikken toen ik instapte. Hij dirigeerde me halverwege de les naar een verlaten industrieterrein. Daar hebben we, heel cliché, zitten zoenen in de auto. Veel meer dan dat en wat gefrunnik aan elkaars kleren kwam er niet van. Daar hadden we de tijd niet voor en ik merkte ook dat hij bang was om betrapt te worden.

Een week later appte hij me in zijn lunchpauze. “Ben je thuis?” Ik had spontaan het zweet in mijn handen staan en een hartslag van 160. “Ja, en ik ben alleen”, stuurde ik terug. “Zal ik langskomen?” “Doe maar”, was mijn antwoord. Tien minuten later stond hij voor mijn deur. Ik liet hem binnen en in de hal begonnen we al te zoenen. Ik liet al vrij snel mijn handen in zijn broek glijden. “Die riem mag los hoor”, lachte hij.

Lang verhaal kort: we eindigden in de logeerkamer. Staand en op de grond. Met hem in mijn eigen bed duiken ging me te ver – bovendien kon ik vanuit de logeerkamer beter de voordeur in de gaten houden. Het was een korte vrijpartij, maar zo geil en hitsig dat ik er nog een halve week verdwaasd van rond liep.

Het luidde tevens het begin van het einde in. Toen ik in latere appjes voorzichtig tegen Mark opperde dat ik hem écht wel heel erg leuk vond, hield hij onmiddellijk de boot af. Mijn man heb ik het nooit verteld, het liep om andere redenen spaak tussen ons. Niet dat ik er spijt van heb: die affaire met Mark was precies wat ik nodig had om mijn leven een zet in de goede richting te geven.

