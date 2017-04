Die Ene Keer: ‘Toen ik omhoog keek, zag ik hem met een andere vrouw’

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: Elise (55) nam op oudejaarsavond een gewaagd besluit.

“Mijn ex en ik gingen twee jaar geleden uit elkaar. Of ex, eigenlijk was Arjan een soort van rebound zoals ze dat tegenwoordig noemen. De eerste andere man na een lange relatie. We hadden het leuk samen, maar het was al vrij snel duidelijk dat het niet iets heel blijvends zou worden. Toen het dan ook uitging, heb ik daar weinig tranen om gelaten.

Afgelopen oud en nieuw was ik voor het eerst in tijden weer bij hem in de buurt. We wonen beiden aan een kant van de stad, er zit zeker een halfuur fietsen tussen. Voor de jaarwisseling was ik uitgenodigd door een vriendin die vlak bij hem woont. Ik ging er op de fiets heen, ik wilde rustig een paar wijntjes kunnen drinken die avond, naast de drankjes die ik thuis al op had.

Licht aangeschoten vertrok ik. Ik mijmerde wat en zoals dat gaat in aangeschoten buien, moest ik aan Arjan denken. Hoe het toch best gezellig was, ook al duurde onze relatie maar kort. Hoe hij had gezegd dat hij me zoenen toch wel zou missen, omdat ik volgens hem een fantastische kusser was. Hoe dichter ik bij hem in de buurt kwam, hoe meer het ging kriebelen. Ik wilde Arjan gewoon weer zien.

Geholpen door de eerdergenoemde drankjes, nam ik halverwege resoluut het besluit hem op te zoeken. Dat het oudejaarsavond was, maakte voor mij niet uit. Dat hij hoogstwaarschijnlijk met vrienden, een nieuwe vriendin, familie aan tafel zou zitten, kon me ook weinig schelen. Ik stuurde mijn fiets de stoep op, stopte bij zijn portiek en keek omhoog. Hij had het huis in ieder geval niet vol zitten, zag ik door het raam op de eerste verdieping.

Ik belde aan. Even later kraakte zijn stem door de intercom. “Hallo?” Ik moest er bijna van giechelen – dat had ongetwijfeld ook met de drank te maken. “Hé Arjan, ehm, drie keer raden wie er beneden staat?” Het bleef even stil. “Elise? Shit, ehm…” Het was weer stil. “Kom je even naar boven?”, zei hij toen gehaast. Ik hoorde het kenmerkende gezoem van de deurontgrendeling en duwde snel de deur open.

Hij stond in de deuropening met de deur bijna dichtgetrokken achter zich. Hij lachte toen hij me zag – een lach die ik maar al te goed herkende van onze met wijn gevulde avonden. Het was heerlijk om hem zo naar me te zien kijken, maar ik voelde toch ook wel een steekje van ongemak. Arjan had overduidelijk bezoek, dat niet mocht zien dat ik voor de deur stond. Hij omhelsde me snel. “Beate is even aan het bellen.”

Hij hield me op een armlengte vast, niet in zijn armen, maar ook niet los. “Wat brengt je hier, mooie vrouw?” Ik haalde mijn schouders een beetje op. Ik wilde dolgraag met hem zoenen, lekker lang zoenen, maar de situatie was er niet ideaal voor. Arjan leek mijn gedachten te volgen. Hij stak zijn hoofd even naar binnen, knipoogde toen naar me en deed de deur zachtjes dicht. Die lange zoen kwam er alsnog.

In de loop van de volgende dag fietste ik weer naar huis. Het was een gezellige avond geworden bij mijn vriendin. Zoenen met Arjan was opwindend, maar ongemakkelijk geweest. Niet omdat hij me tegenstond, in tegendeel. Ik fietste door zijn straat. Zou ik? Langzaam fietste ik langs zijn flat. Toen ik bij zijn raam omhoog keek, zag ik hem staan, met de vrouw die naar alle waarschijnlijkheid Beate was.

Ze zoenden. Niet zo passievol als wij, dacht ik even. Toen keek ik maar weer voor me en trapte de pedalen wat harder rond.”

