Die Ene Keer: “Zijn gedrag zat me extra dwars omdat ik hem zag zitten”

Per ongeluk, als wraak of juist uit verdriet: er is meer dan één reden waarom we weleens een andere man dan onze eigen zoenen. Wekelijks vertellen vrouwen aan Libelle Daily waarom ze het Die Ene Keer niet netjes hielden. Deze week: de chef van Henriëtte (45) deed bot, maar bleek op haar te vallen.

“Toen ik begon met werken bij een groot mediabedrijf, kon ik niet fantastisch overweg met mijn directe leidinggevende, Gerben. Hij was niet onaardig of gemeen of iets dergelijks, de gesprekken tussen ons liepen gewoon stroef. Best gek, want in mijn sollicitatiegesprek konden we juist prima sparren. Ik vond het vervelend, maar niet onoverkomelijk. Uiteindelijk hoefde ik niet heel veel een-op-een met hem samen te werken.

Dat veranderde toen de feestdagen naderden. Een weekeindedienst in die tijd staat me nog goed bij. Samen met Gerben moest ik de zaterdagochtend werken. De eerste paar uur waren we alleen en het was een kwelling. Hij keek me amper aan, praatte nauwelijks met me en bij elke poging die ik deed tot contact, hield hij bot de boot af. Toen andere collega’s aanschoven bleef dat hetzelfde, waardoor zij me in de koffiepauze vroegen wat er in vredesnaam tussen ons had plaatsgevonden.

Onaardig

“Niets”, was het enige antwoord dat ik had. Er wás ook niets gebeurd, ik kon me niet herinneren dat ik iets fout had gedaan. Door zijn vreemde gedrag begon ik gek genoeg wel nieuwsgieriger naar hem te worden. Wat dreef hem ertoe zo bot te doen? Ik klaagde erover tegen mijn vriend, die het vervelend voor me vond, maar niet echt een tip had. Karen van de receptie kon me meer vertellen: Gerben was nog geen halfjaar daarvoor aan de kant gezet door zijn vriendin. De heersende opinie was dat hij dat op deze manier ‘compenseerde’.

Al met al stond ik niet te springen toen bleek dat ik een luttele twee weken later wéér met Gerben zo’n ochtenddienst mocht draaien. Met lood in mijn schoenen liep ik het gebouw in. Ik besloot in de lift me niet gek te laten maken, me professioneel beleefd op te stellen en dan zou de ochtend vast snel over zijn. Dat niet gek maken lukte niet helemaal, maar niet omdat hij onaardig tegen me was.

Ik merkte het al toen ik aan het bureau naast hem ging zitten: hij keek anders naar me. Zei in ieder geval goedemorgen. Het voelde een beetje ongemakkelijk – maar wel prettig ongemakkelijk. Na een uurtje ging ik koffie halen voor ons beiden. Ik stond bij het apparaat voor me uit te mijmeren. Dit was toch wel een heel andere Gerben. Ik draaide me om – en daar stond hij. Dichterbij dan ik had verwacht. Ik voelde een nerveuze giechel opkomen, dit was echt het andere uiterste.

Loslaten

Hij boog zich naar me toe en ik merkte dat ik het hart niet had om het tegen te houden toen hij me zoende. Sterker nog, ik voelde mijn hartslag omhoog gaan en kriebels in mijn buik. Zijn gedrag had me blijkbaar extra dwars gezeten omdat ik hem wel zag zitten. We hebben een minuut of 10 staan zoenen bij de koffieautomaat. Toen ging de telefoon en moesten we elkaar wel loslaten.

Het is bij die ene keer gebleven. Prima, wat mij betreft, een relatie beginnen met een collega is sowieso niet het beste idee. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de kou tussen ons uit de lucht is.”

