Dít is waarom je eigenlijk geen witte wijn meer wilt drinken

Een perzikhuidje willen we allemaal wel, maar dáár moet je het een en ander voor overhebben. Witte wijn is namelijk helemaal niet goed voor je huid, blijkt uit recent onderzoek.

Wie graag een glaasje wit voor zichzelf inschenkt zal met de nieuwe studie die in de Journal of the American Academy of Dermatology staat dus niet bepaald blij zijn.

Tellen maar

Want wat blijkt? Vrouwen die 1 tot 3 glazen witte wijn per week drinken lopen 14 procent meer kans om de chronische huidaandoening rosacea te ontwikkelen. Hierdoor krijgen je wangen en je neus een rode kleur en krijg je ook rode vlekken in je gezicht en hals. En daar blijft het niet bij. Want hiervoor geldt: hoe meer, hoe slechter het is voor je. Vrouwen die 5 glazen wit per week drinken, verhoogden hun risico op de aandoening met zo’n 49 procent.

Rood gaat goed

Er werd ook getest met rode wijn, maar dat had geen invloed op de conditie van de huid van de vrouwen die meededen aan het onderzoek. Kortom: tel je glaasjes wit, wil je je huid een plezier doen.

