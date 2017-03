Wel of geen glaasje rood bij het eten: het is altijd weer een prangende vraag. Maar nu is er antwoord vanuit wetenschappelijke hoek.

Onderzoekers van de Ben-Gurion University of the Negev in Israël hebben gekeken naar wat er met je lichaam gebeurt als je elke dag een glas rode wijn drinkt.

Nog zo’n goede vraag: is het gezond om elke dag vleeswaren te eten?

Jarenlang

Ze ondervroegen daarom 224 mensen die voordat ze begonnen aan het onderzoek, niet veel alcohol dronken. Bij het avondeten dronk 1 groep rode wijn, een andere groep mineraalwater en een andere groep witte wijn. Daarnaast werd met de hulp van diëtisten ook hun eetpatroon zo gelijk mogelijk gehouden, zodat dat niet van invloed kon zijn op de resultaten. De deelnemers deden dit maar liefst 2 jaar.

Beter

Wat blijkt? Het cholesterolgehalte van de mensen die rode wijn dronken bij het eten was beter dan die van de andere twee groepen. En dat is niet alles. De mensen die witte of rode wijn dronken zeiden beter te slapen dan de mensen die alleen water dronken. Kortom: er zitten dus wat voordelen aan het drinken van rode wijn. Maar let wel: de mensen in dit onderzoek dronken niet meer dan 1 glas per avond en ze dronken dit bij het eten.

