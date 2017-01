Het internet is in shock van dit recept met rauwe kip

Morgan Jane Gibbs nam het ‘met goede voornemens’ beginnen wel heel letterlijk. Ze wilde zo graag gezond eten, dat ze zelfs rauwe kip uitprobeerde.

Wat? Ja, je leest het goed.

Uitkijken

De vrouw plaatste op Facebook een foto van haar recept met de tekst: “Ik heb zojuist mijn medium rare kip gemaakt. Dat is zo lekker, ik snap niet dat ik niet al eerder heb gegeten. Ik kan niet wachten om het door mijn salade te gooien.” Of de vrouw een grap uithaalt is niet helemaal duidelijk, maar de reacties stromen binnen op haar post. Mensen noemen het ‘ontzettend vies’ en bovendien ‘gevaarlijk vanwege de kans op salmonella’. Daarop reageert Morgan met: ‘het is kip hoor, geen zalm’.

Bekend recept

Hoe gek het ook lijkt: toch is het recept een ware delicatesse in Japan. Hier wordt wel vaker rauwe kip geserveerd – ze noemen het daar tataki. Volgens experts die het gerecht serveren kan de kans op salmonella kleiner worden gemaakt als het vlees zo snel mogelijk na het slachten van de lokale scharrelkip wordt gegeten. Maar wij zeggen: probeer dit thuis maar niet na te doen. Want brrrr… Je moet er niet aan denken, toch?

Bron: Redbook Magazine. Beeld: Facebook