Dít is het verborgen gevaar van Hollandse mosselen (brrrr)

Liever zouden we willen dat we het je niet hoefden te vertellen, maar het eten van mosselen kan gevaarlijk zijn. Voor iedereen.

De mosselen die uit de Noordzee komen zitten namelijk vol met plastic.

Helaas geldt dit ook voor garnalen, langoustines (van die grote garnalen) en oesters. Elk jaar krijgen we maar liefst 11.000 microdeeltjes plastic binnen als we deze lekkernijen uit de zee eten. Deze deeltjes zijn kleiner dan een millimeter groot. Er is nieuw onderzoek gedaan naar dit plastic, want het leek een tijd lang helemaal niet gevaarlijk te zijn voor ons. Maar nu stellen wetenschappers dat het plastic kan ophopen in ons bloed.

Waarom het dan niet voor alle vissen uit de zee geldt? Die zwemmen toch in hetzelfde water als dat de garnalen doen, zou je denken. Maar dat zit zo, volgens ­milieutoxicoloog Colin Janssen (UGent): “In bijvoorbeeld kabeljauw zit het plastic in de maag en darmen, maar dat eten we niet op. Maar in mosselen, oesters, garnalen en langoustines zit het wél in de delen die we opeten.”

Onbekend

Via onze darmwand komen ze dan in het bloed terecht. Aan Nieuwsblad laat Janssen weten: “Per jaar kunnen er zo tot een zestigtal deeltjes in ons bloed komen en zich daar ophopen. Het echte gezondheidsrisico daarvan kunnen we nog niet inschatten. Hoeveel plastic moet je in je bloed hebben voor er ontstekingen komen of je er ziek van wordt? We weten niet waar die grens ligt.” Maar een echt lekker idee, is het niet, nee. Of dit ook geldt voor zeedieren uit andere wateren, is niet duidelijk.

Oppassen

Of je het dan niet meer mag eten? Verboden wordt het volgens de experts voorlopig nog niet. Maar volgens hem moet er wel gauw minder plastic in de natuur terechtkomen, voordat het echt uit de hand loopt.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock