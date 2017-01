10 dingen die ik heb geleerd van mijn verbouwing

Elf jaar geleden rende de laatste Pool door het huis en sindsdien hebben Libelle’s Marleen en haar man Ernst niet echt veel meer aan hun doorzonwoning gedaan – op een paar inbouwkasten en hier en daar een lik verf na. Tot het afgelopen jaar tijd werd voor het echte werk: een nieuwe schuifpui (die uiteindelijk een harmonicadeur bleek te zijn), een nieuwe vloer, een andere open haard en een nieuwe keuken. Dat leverde onverwachte inzichten op die ze graag deelt…

1. Offerte

Daar moet je actief achteraan, zoveel werd me al snel duidelijk. Want anders ben je ‘een dief van je eigen portemonnee’. En dat wil natuurlijk niemand. Maar. Twee valkuilen. Eén: ze gaan nooit uit van precies dezelfde werkzaamheden en twee: als de één al goedkoper is dan de ander dan komt dat dus omdat je appels met peren vergelijkt. Uiteindelijk komen dankzij nacalculatie en posten onvoorzien alle offertes op hetzelfde neer.

2. Mannetje

Toverwoord. Ie-de-reen heeft wel ergens een adresje of een mannetje dat je echt moet inhuren. Zo aardig! Zo veel smaak! Regelde alles perfect terwijl wij met vakantie waren! Maar. Adresjes in Zuid-Limburg als je in Noord-Holland woont, moet je niet willen tenzij je naast bakken met geld ook bakken met tijd hebt en mannetjes die de telefoon amper opnemen en/of gebrekkig Nederlands spreken zijn ook niet de gedroomde kandidaat maar een potentiële nachtmerrie.

3. Bezint eer ge begint

Best jammer dat Ernst eerst de vloer van de garage wilde laten vervangen alvorens zelfs maar na te denken over verbouwen. Wat? De garagevloer? Laat die toch lekker verder verzakken, huppetee, gewoon meteen die keuken eruit. Ik was al bijna gordijnen aan het bestellen voor er ook maar een klusser aanbelde. Maar. Het is een heel goed plan om voor je begint met slopen ruimte te scheppen voor het gesloop, gebreek en gesleep van allerhande materiaal. Bezint eer ge begint.

4. Word vrienden met Excel

Mannen houden van Excel-schema’s, ook die van mij. Dus zat ons hele verbouwschema, inclusief data en workflow, in een strak bestandje. Geen ruimte voor mij om lamellen aan te schaffen zonder dat het desbetreffende raam was getimmerd, of om alvast de gietvloer in taupe-grijs te bestellen zonder dat we wisten welke kleur de keuken zou worden. Dat bleek een gouden greep want daardoor werd ik gedwongen om net iets langer over keuzes na te denken en kwam er vaker wel dan niet een veel beter idee uit. Tijd is soms ook een goede vriend. Soms ook niet.

5. Vermijd Pinterest

Pinterest is de hel en de hemel tegelijkertijd. Toen ik eenmaal in de gaten had hoe het werkte, was de beer los. Ik pinde me een ongeluk, dankzij voortschrijdend inzicht qua zoektermen. Van het wat saaie woord ‘schuifdeur’ evolueerde ik naar folding doors, van gietvloer naar kitchen tiles combined with wood. Djeeez, wat doen mensen toch fantastische dingen met hun huis! Tot ik verlekkerd aan de aannemer liet zien wat ik graag wilde met de keukenvloer: achthoekige tegels van Patricia Urquiola (het maakt best indruk als je dat zonder stotteren kan zeggen) waar de houten vloer dan in een soort kartelrand op aan zou sluiten. Droogjes sprak hij: “O ja, die tegels van die Italiaanse. Die kosten 800 euro per vierkante meter of zo en zijn superdik dus dan moeten we de ondervloer uitbikken en dat laminaatparket van jullie kan echt niet zo gezaagd worden dat het dan aansluit. En die tegels zijn ook niet waterdicht.” Exit Patries.

6. Laat je niet gek maken

Door niemand niet. Niet door je kinderen die het op een gegeven moment wel gehad hebben dat ze niets meer kunnen vinden door de continue verplaatsing van meubilair (schaatsen? Geen idee. Zaalhockeyschoenen? Die staan ergens achter in de garage. Brooddoos? Die heb ik al heel lang niet gezien). Niet door jezelf als je na vier weken nog steeds staat te koken op 1 elektrisch pitje en 2 campinggasstellen. In de berging. Tussen het wasgoed. En al helemaal niet door de keukenman die met het loodzware aanrechtblad in zijn handen al prevelt: “Volleges mijn pastie niet hoorrr.”

7. Doe niet mee aan De Sterkste Man van Nederland

Sjouw dus geen kasten of andere shizzle die meer wegen dan pak ‘m beet, twee peuters tezamen. Heb ik namelijk geprobeerd en dat leverde me bijna. bijna een verbrijzelde voet op. Lang verhaal kort: ik hielp met sjouwen, verloor mijn evenwicht en liet de kast rakelings langs mijn voet op de grond vallen op de rails van de gloednieuwe peperdure schuifdeur. Ernst flipte. Dus ik zeg: doe het niet. Daar zijn nou al die mannetjes voor: om dingen op te tillen, neer te zetten of omhoog te liften waar jij Je Niet Mee Moet Bemoeien. Beter, echt beter.

8. Maak foto’s van het hele proces

Dat is zo fijn om later terug te zien. Want wat een vreselijke toestand is als je er midden in zit, wordt een heel tof sterk verhaal als je er eenmaal uit bent. Alleen al daarom is verbouwen zo leuk. Omdat er (meestal) een happy end bij hoort. Weet je nog, toen bleek dat de gaskraan van het fornuis lekte en de hele achterwand er weer uit moest? Weet je nog dat de ondergrond van de gietvloer helemaal niet waterpas was en dat alle kasten naar voren helden? Grappig toch dat de keukenboer geen rekening had gehouden met een afvalemmertje onder de afwasbak. Sweet memories…

9. Enough is enough

Ken je grenzen bedoel ik daarmee. Terwijl de hele achterpui eruit werd geslagen en de keuken gedemonteerd en wel in de tuin stond, wilde ik tegelijkertijd de zitkamer verven en opnieuw laten stuken, de stoelen laten bekleden en eigenlijk ook een vintage wandsysteem op de kop tikken. Dat moet een mens niet willen.

10. Gewoon doen

Hoe klein of hoe groot je plannen ook zijn: gewoon doen. Ik word iedere dag blij bij de gedachte aan mijn nieuwe glanzende keuken met een afzuigkap die werkt en 5 pitten om op te koken zonder dat alle pannetjes omvallen omdat er geen plaats meer is door de wok. En dan is het nu tijd om de verbouwing van de andere helft van het huis in een Excel-schema te gooien. Stap 1: de offerte…

Marleen Koolmees (50) is redactiemanager bij Libelle en moeder van Lutein (14) en Pia (12). Ze woont samen met Ernst. Marleen heeft altijd wel een mening over iets, maar die kan morgen weer anders zijn.

