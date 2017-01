10 handige functies op Facebook die je waarschijnlijk nog niet kent

Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een Facebook-profiel. Toch zijn er maar weinig mensen die op de hoogte zijn van alle functies van het social media-platform. Zonde, want je kunt er heel handige dingen mee doen!

Wij zetten 10 (onbekende) Facebook-functies voor je op een rij.

1. Lees verborgen berichtjes

Veel mensen weten niet dat Facebook 2 postvakken heeft voor berichtjes. Eentje is voor berichten van mensen met wie je bevriend bent op Facebook, en het andere postvak is voor berichten van mensen die niet je Facebook-vrienden zijn. Wanneer je een bericht krijgt van iemand met wie je niet bevriend bent, krijg je geen melding van Facebook. De kans is dan ook groot dat jij dit verborgen postvak over het hoofd hebt gezien. Om deze berichten alsnog te lezen klik je op het berichten-icoon.

Naast ‘Recent’ staat ‘Berichtverzoeken’. Als je hier op klikt krijg een overzicht te zien van al je verborgen berichten.

2. Kijk waar je bent ingelogd

Heb jij het gevoel dat iemand anders weleens stiekem inlogt op jouw account? Je kunt dit heel simpel checken. Ga naar instellingen en klik vervolgens op ‘Beveiliging’. Je krijgt je beveiligingsinstellingen te zien en onderaan staat de optie ‘Waar je bent aangemeld’. Wanneer je hier op klikt krijg je vervolgens een overzicht te zien van de locaties en tijdstippen waarop je je hebt ingelogd.

3. Wees er zeker van dat je niet wordt gehackt

Heb je weleens je twijfels over het beveiligingssysteem van Facebook? Ga dan naar je instellingen en klik op ‘Beveiliging’. Klik vervolgens op ‘Aanmeldingswaarschuwingen’. Wanneer je deze instelling aan zet krijg je een melding zodra je account wordt aangemeld vanaf een onbekend apparaat.

4. Geef iemand de verantwoordelijkheid voor je account

Vraag je je weleens af wat er gebeurt met je Facebook-profiel als jij komt te overlijden? Facebook geeft je de mogelijkheid om een persoon te kiezen die in zo’n geval de verantwoordelijkheid over je Facebook-pagina krijgt. Ga naar ‘Instellingen’ en klik op ‘Beveiliging’. Klik vervolgens op ‘Vertrouwde contacten’ en kies iemand uit die je pagina mag beheren mocht dit nodig zijn.

5. Een beetje nostalgie

Soms is het leuk om nog eens terug te kijken naar oude foto’s of oude gesprekken met een van je vrienden. Je hoeft hiervoor niet helemaal door je tijdlijn te scrollen op zoek naar oude berichten. Ga naar het account van je vriend en klik rechtsboven op de stipjes naast ‘Bericht’. Klik vervolgens op ‘Vriendschap bekijken’.

6. Bekijk wat je allemaal hebt gedaan

Ben je op zoek naar iets wat je in het verleden hebt geliket of een bericht waar je op hebt gereageerd? Klik dan rechtsboven bij je profiel op de stipjes naast ‘Activiteitenlogboek weergeven’. Ga vervolgens naar ‘Tijdlijninstellingen’ en je krijgt een overzicht te zien van al je activiteiten op Facebook.

7. Bekijk je profiel als iemand anders

Wil je graag weten hoe je profiel eruitziet voor iemand die niet je vriend is op Facebook? Ga dan rechtsboven bij je profiel naar ‘Activiteitenlogboek weergeven’ en klik op ‘Weergeven als’. Kies vervolgens de persoon uit van wie je graag zou willen weten hoe hij je profiel ziet.

8. Praat met elkaar in het ‘echt’

Wist je dat je niet alleen maar kunt chatten via Facebook? Je kunt ook in het ‘echt’ met elkaar een gesprek hebben door op het video-icoontje te drukken in je gesprek. Wanneer de andere persoon je video-uitnodiging accepteert kun je elkaar zien.

9. Kies welke posts je graag wilt zien

Zijn er bepaalde vrienden van wie je de posts graag als eerste zou willen zien? Ga dan naar diegene zijn Facebookprofiel en klik rechtsboven op ‘Volgen’ naast ‘Vrienden’. Klik vervolgens op ‘Als eerste weergeven’.

10. Bewaar een post voor later

Zie je een leuke post voorbij komen die je later nog eens wilt terug bekijken? Sla het bericht dan op door op het pijltje rechtsboven bij de post te klikken. Klik vervolgens op ‘Link opslaan’.

Bron: Brightside. Beeld: iStock