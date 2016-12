In de supermarkt, in de kroeg, op de radio… Tijdens de decembermaand is er geen ontkomen aan Mariah Carey’s christmas classic ‘All I want for Christmas is you’. Dít zijn de 11 dingen die je nog niet wist over het populairste kerstliedje.

1. Het lied zou er bijna niet zijn geweest. Mariah was destijds getrouwd met Tommy Mottola, het hoofd van haar platenlabel. Hij was bezig met haar carrièreplanning en vond een kerstalbum meer iets voor een artiest op leeftijd. Commercieel gezien was het een gok, zei medeschrijver Walter Afanasieff daar ooit over: “Toentertijd had je niet veel kerstalbums van artiesten. Er was niemand die grote nieuwe kerstliedjes uitbracht.”

2. Onterecht, uiteraard. Met de wereldwijde verkoop van 14 miljoen exemplaren is het Mariah’s grootste succesnummer. Het is de 11e bestverkopende single allertijden. In 2013 stond er al meer dan 50 miljoen dollar op Mariah’s rekening aan royalty’s alleen.

3. Mariah schreef de tekst en de melodie zelf, binnen 15 minuten. Haar muzikale partner Walter Afanasieff, waar ze jarenlang mee samenwerkte, deed de arrangementen. Hij is niet de minste: naast My heart will go on van Celine Dion, schreef ‘ie ook Mariah’s Hero en de soundtrack van The Bodyguard.

4. Er zijn geen muzikanten op het album te horen. Alle muziek is door Afanasieff gecomponeerd op de computer.

5. Het liedje is in augustus geschreven. Als groot kerstliefhebber bracht Mariah middenin de zomer het huis waar ze woonde met haar man Mottola helemaal in kerstsfeer, omdat ze in de stemming wilde komen voor het album.

6. Mariah Carey heeft een stembereik van 5 octaven, en in All I want for Christmas is you zingt ze de absurd hoge G5. Ze kan zelfs nóg hoger: in het nummer Emotions sloeg ze ooit de G7 aan. Naast dat enorme talent, roemt Afanasieff haar als een ‘A top-line writer’, iemand die zo goed kan improviseren dat ze al zingend een nieuw liedje bedenkt.

7. Mariah ‘schreef’ een kinderboek gebaseerd op het nummer. Het heet All I want for Christmas is you, heeft de exacte tekst als het liedje en gaat over een meisje dat een hondje wil voor kerst.

8. Er zijn 3 (!) aparte videoclips uitgebracht voor het liedje. In de bekendste video, die op YouTube meer dan 250 miljoen keer bekeken is, speelt ze in de sneeuw en heeft haar toenmalige echtgenoot Tommy Mottola een gastrol als kerstman. De alternatieve clip is door Mariah zelf geregisseerd en geïnspireerd op een video vanThe Ronettes. De video is zwart-wit, heeft een 60’ies look en ze danst erin met go-go dancers. Er is óók nog een animatie gemaakt voor een remix van het liedje, waarin Mariah’s hondje Jack voorbijkomt.

9. Onlangs had het nummer alweer een record. Tijdens de Late Show met James Corden zong Mariah Carey All I want for Christmas is you in het populaire Carpool Karaoke, samen met beroemde zangers en zangeressen als Adele, Lady Gaga en Elton John. Het filmpje ging héél snel viral, binnen 24 uur had het 2 miljoen views, de dag erna liep dat op naar 15 miljoen.

10. Niet alleen mensen zijn dol op de plaat. Een Engelse boer genaamd Angus Wielkopolski zegt dat zijn geiten meer melk produceren als ze naar het liedje luisteren. Hij kwam tot die ontdekking toen het nummer opstond op zijn St Helen’s boerderij. De beesten gaven maar liefst een halve liter meer melk. Sindsdien draait de boer het liedje het hele jaar door. Gezellig!

11. Ondanks het enorme succes van ‘All I Want for Christmas Is You’ hebben Afanasieff en Mariah geen contact meer. Sinds ze samen aan haar Butterfly-album werkten en Mariah meer de R&B -kant op wilde, heeft hij niets meer van haar gehoord. Jammer, want ze hadden enorme chemistry samen, zegt Afanasieff. “Mijn grootste droom is om weer met haar te werken: Mariah, all I want for Christmas is you!”

LEES OOK:

Bron: The New York Post. Beeld: Brunopress