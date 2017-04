De uiterste houdbaarheidsdatum van een pak melk of doos eieren houden we altijd wel in de gaten. Toch zijn er producten waarvan je totaal niet zou verwachten dat ze een uiterste houdbaarheid hadden.

Houd niet alleen je koelkast in de gaten, maar check ook vooral de houdbaarheid van de volgende spullen. Wil je meteen even schoonmaken? In de video zie je hoe je alle schoonmaakspullen overzichtelijk opbergt.

In de slaapkamer

Hoofdkussen: 2 tot 3 jaar. Je kussen verliest na verloop van tijd zijn vorm en kan daardoor hoofdpijn veroorzaken. Bovendien is het een nest voor huisstofmijt.

In de badkamer

Spons, doucheborstel of puff : elke 2 weken vervangen. Schimmels voelen zich hier thuis. Zo’n natuurlijke of synthetische puff kun je ook in heet water koken om bacteriën te doden.

: elke 2 weken vervangen. Schimmels voelen zich hier thuis. Zo’n natuurlijke of synthetische puff kun je ook in heet water koken om bacteriën te doden. Handdoek : 1 tot 3 jaar. Een natte handdoek is ideaal voor bacteriën. Ook steeds heet wassen lost dat probleem niet op.

: 1 tot 3 jaar. Een natte handdoek is ideaal voor bacteriën. Ook steeds heet wassen lost dat probleem niet op. Tandenborstel : 3 maanden

: 3 maanden

Op de kaptafel

Haarborstel : 1 jaar. Borstels moet je wekelijks schoonmaken (zo wordt-ie in een handomdraai écht schoon) en jaarlijks vervangen.

: 1 jaar. Borstels moet je wekelijks schoonmaken (zo wordt-ie in een handomdraai écht schoon) en jaarlijks vervangen. Parfum of Eau de Toilette: 2 tot 4 jaar. Als de fles geopend is, kun je je favoriete luchtje het beste max 2 jaar bewaren. Als de fles nog dicht is, dan is parfum zo’n 3 jaar houdbaar en Eau de Toiletten zo’n 4 jaar.

In de kinderkamer

Speen: 2 tot 5 weken. Dat is simpelweg wel zo hygiënisch.

In de kledingkast

Bh : 1 tot 2 jaar. Doe je bh zonder schuldgevoel weg zodra het zijn vorm of elasticiteit verliest, te groot of te klein wordt.

: 1 tot 2 jaar. Doe je bh zonder schuldgevoel weg zodra het zijn vorm of elasticiteit verliest, te groot of te klein wordt. Hardloopschoenen: 1 jaar. Als je zo’n 450 km hebt gelopen, dempen je schoenen de schokken minder goed. Daardoor worden je gewrichten meer belast.

In de keuken

Kruiden : 1 tot 3 jaar. Er staat vaak een houdbaarheidsdatum op het potje. Kruiden verliezen hun smaak na een tijd.

: 1 tot 3 jaar. Er staat vaak een houdbaarheidsdatum op het potje. Kruiden verliezen hun smaak na een tijd. Bloem: 6 tot 12 maanden.

In de voorraadkast

Stekkerdoos : 1 tot 2 jaar. Elke stekkerdoos heeft een maximum capaciteit. Als je daar overheen gaat, gaat-ie stuk en dat kan voor nare problemen zorgen.

: 1 tot 2 jaar. Elke stekkerdoos heeft een maximum capaciteit. Als je daar overheen gaat, gaat-ie stuk en dat kan voor nare problemen zorgen. Schoonmaakmiddelen : 3 maanden. Daarna zijn ze minder effectief.

: 3 maanden. Daarna zijn ze minder effectief. Anti-muggen spray: 2 jaar. Daarna zijn ze minder effectief.

