Wie gaat er als eerste naar buiten? Handige opvoedtips voor je puppy.

Een beetje afkijken bij César Millan of Martin Gaus mag best: met het opvoeden van een hond kun je beter vroeg beginnen. Drie tips voor deze flinke kluif.

Eigen plekje

Honden moeten weten wie de baas is. Ga je door een deur naar buiten? Ga dan zelf als eerste, zodat je pup volgt en weet dat jij de baas bent. Zorg ook dat je hond een eigen plek heeft in huis en niet op jouw plek op de bank gaat liggen. Als je de puppy wilt belonen, doe je dat met iets lekkers of met een aai of knuffel.

Commando’s leren

Leer je puppy in ieder geval een aantal basiscommando’s aan, zoals ‘zit’, ‘kom’ en ‘af’. Zo wordt jullie communicatie duidelijk. Je kunt ook cursussen samen met je hond doen om nog beter met hem te leren praten. Bij een cursus went je puppy ook meteen aan andere mensen, en andere honden.

De buurt verkennen

Hoe kleiner een puppy is, hoe meer hij zal opnemen van socialisatie: het leren omgaan met mensen en andere dieren. Leer hem verschillende plekken kennen, in contact komen met verschillende mensen en laat hem kennismaken met andere honden. Des te makkelijker gaat het hem straks als volwassen hond af. Je hoeft niet meteen met je pup over een bomvolle markt te lopen. Je kunt ook eerst op een afstandje langs het marktplein lopen. Zo hoeft hij niet meteen het diepe in.

Nieuwe vrienden

Als je je hond wilt laten kennismaken met andere honden, overleg van te voren even met de andere hondeneigenaar hoe zijn hond zal reageren. Er kan onverhoopt iets mis gaan tijdens het 'spelen' en je hond kan bezeerd raken.