Grote kans dat je voorjaarsschoonmaak al van start is gegaan en je kledingkast al aan de beurt is geweest, je keuken al op z’n kop heeft gestaan en de zolder ook is uitgezocht. Maar er zijn ook dingen buiten je huis die wel een voorjaarsschoonmaak kunnen gebruiken. Je toilettas, bijvoorbeeld (zie video).

Want niet alleen je huis, maar ook je lichaam en je elektronische apparaten beginnen aan een nieuw seizoen. Dit is het moment om die dus ook even uit te mesten.

Dieet

We beginnen maar meteen met de vervelendste uit het rijtje: je dieet. De zomerse kleding moet weer uit de kast en de blote armen komen dus ook weer tevoorschijn. Het voordeel: bij mooi weer ga je weer sneller salades eten en minder snel die warme chocolademelk met slagroom. Maar toch komen bij mooi weer ook hapjes op het terras, een barbecue en zomerse cocktails kijken. Een goed moment dus om kritisch naar je eetpatroon te kijken.

Make-up

Kijk je weleens kritisch naar de inhoud van je make-uptasje? Waarschijnlijk zitten daar producten in die al maanden (of misschien wel jaren) open zijn en misschien beter vervangen kunnen worden. Daarnaast heb je na een paar dagen in de zon misschien wel een andere kleur make-up nodig.

Telefoon

Ook een belangrijke om niet te vergeten bij de voorjaarsschoonmaak: je computer en je telefoon. Krijg je regelmatig een melding dat het geheugen van je telefoon vol is? Neem echt even de tijd om alle foto’s en apps op je telefoon uit te zoeken. En ja, ook al die bestanden op je laptop. Dat zal er ook weer voor zorgen dat je apparaten sneller gaan werken. Wil je je foto’s niet verwijderen? Sla ze dan eerst op op een schijf of via een dienst als Dropbox.

Financiën

Het klinkt misschien heel ingewikkeld om je financiën ‘op te schonen’ in het voorjaar, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Belangrijk is het wel! Kleine bezuinigingen kunnen al een groot verschil maken. Zet eerst al je maandelijkse uitgaven voor jezelf op een rijtje, dan valt je waarschijnlijk al meteen op waar je op zou kunnen bezuinigen.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock