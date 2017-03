5x heerlijke cocktails met weinig calorieën

Deze week is de allereerste editie van de Amsterdamse Cocktail Week en hoewel we deze drankjes superlekker vinden, zijn het wel echte dikmakers. Zo werk je met een glaasje Piña Colada maar liefst 644 calorieën naar binnen. Deze 5 cocktails zijn véél beter voor de lijn en smaken minstens zo goed. Bovendien zijn ze heel makkelijk te maken.

1. Cuba Libre:

Ingrediënten:

25 ml rum

150 ml cola light

Limoenschijfjes

Calorieën: 65

Met maar 65 calorieën zorgt deze Cuba Libre ervoor dat je kan genieten zonder schuldgevoel! Mix de rum en cola light door elkaar en maak het af met een schijfje limoen. Zo simpel is het!

Bron: cocktailicious.nl

2. Gin-tonic

Ingrediënten:

6 bevroren frambozen

40 ml gin

150 ml tonic

IJsklontjes

Citroen

Calorieën: 122

Er gaat niks boven een gin-tonic! Maak hem nog lekkerder door frambozen toe te voegen. Leg deze onderin het glas en vul het vervolgens met ijsklontjes, gin en tonic. Als laatste knijp je er een citroen boven uit.

Bron: lekkertafelen.nl

3. Mojito

Ingrediënten:

75 ml rum

30 ml spa rood

Klein beetje citroensap of een halve limoen gesneden in kwartjes

Verse munt

2 eetlepels suiker

Gebroken ijs

Calorieën: 160

Je mag jezelf zo nu en dan best eens verwennen met een heerlijke mojito. Vind je 160 calorieën toch nog wat te veel? Vervang de suiker dan door zoetstof, of laat de suiker helemaal weg (voor de echte diehards onder ons). Doe een paar flinke scheppen ijs in een glas en meng alle ingrediënten door elkaar. Maak het af met wat verse blaadjes munt en genieten maar!

Bron: Cocktailicious.nl

4. Sea Breeze:

Ingrediënten:

125 ml grapefruitsap

45 ml cranberrysap

25 ml wodka

Schijfjes limoen

Gebroken ijs

Calorieën: 170

Deze cocktail is hét hoofdingrediënt voor een heerlijke, lange zomeravond. Meng het grapefruit- en cranberrysap en de wodka door elkaar. Giet daarna alles in een mooi glas en pers er één schijfje limoen boven uit. Doe er nog wat ijs bij en gebruik de rest van de limoenschijfjes als decoratie. In nog geen 5 minuten staat dit zomerse drankje al op tafel!

Bron: ah.nl/allerhande

5. Kiwi Daiquiri

Ingrediënten:

45 ml witte rum

1 kiwi in partjes van vier

1-2 limoenen, geperst

1 mespunt limoenschil

1,5 tl agavesiroop

IJsklontjes

Calorieën: 188

Deze willen we je niet onthouden! Zelfs als je niet van kiwi’s houdt, smaakt deze cocktail heerlijk. Pureer alle ingrediënten met een staafmixer of in de blender en giet het goedje over in een mooi glas. Doe er als finishing touch een extra schijfje kiwi bij en klaar is kees!

Bron: womenshealthmag.nl

Beeld: iStock