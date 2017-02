5 dingen waar je blij van wordt!

Er zijn van die momenten waarop je ineens een heerlijk gevoel over je heen krijgt. Je dagelijkse beslommeringen verdwijnen even als sneeuw voor de zon. Lees hieronder een greep uit onze geluksmomenten.

Je wordt wakker en hebt de hele nacht goed geslapen. De zon schijnt over je tenen en je hebt de hele dag geen afspraken. Je bent jarig en had gedacht je verjaardag in stilte te zullen doorbrengen. Maar bij thuiskomst zijn je kinderen en beste vrienden aanwezig en staat de tafel vol met drankjes, lekkers en bloemen. Een vriendin belt je met de vraag of je meegaat met een gratis weekendje weg, want haar man moest plots afzeggen en ze wil niet alleen gaan. Je bent alleen thuis en je verveelt je. Plotseling ontdek je dat je lievelingsfilm die avond op televisie komt. Je begint in een boek en weet binnen 5 minuten al dat je hier heerlijk in gaat wegduiken en dat je een paar uur wordt ondergedompeld in heerlijk leesplezier.

Dat laatste pleziertje hebben wij voor je gevonden. Uitgerekend wij van Monika Peetz is het ultieme feelgood-boek. Het is een geestige en romantische komedie in boekvorm. Het verhaal draait om een 29-jarige wiskundenerd op zoek naar de ware liefde. Hij bedenkt een wiskundige formule om de ware te ontmoeten en… verder vertellen we niets!

De schrijfster, de uit Duitsland afkomstige en in Nederland wonende Monika Peetz, schreef eerder 3 romans over de Dinsdagvrouwen. Een serie geestige romans over een stel vriendinnen. Herkenbare verhalen met humor en intelligentie geschreven. Met Uitgerekend wij gaat ze nog een stapje verder. Voor liefhebbers van het hilarische Het Rosie project is er nu Uitgerekend wij. Een must read en naast de paperback ook verkrijgbaar in het handige dwarsliggerformaat.

