5 dingen die je zeker herkent als je gek bent op je kat

Je kat, dat is toch een beetje je kindje! Als je zo’n fijn beest door je huis hebt lopen, ben je iedere dag dankbaar voor de liefde die je van ‘m krijgt. En de dingen die katten uitspoken, zijn héél herkenbaar.

Wat is er fijner dan op de bank chillen met een kop thee, een goeie reep chocola en je kat? Precies: weinig. En als je dat genieten vindt, dan herken je dit vast en zeker ook.

1. Poepie toch!

Hoe weinig zin je ook hebt in het verschonen van de kattenbak, één kopje van je kat of heel even kroelen, is al genoeg om je te laten smelten en zonder morren het poepschepje te pakken.

2. Overal haren

Of je nou gisteren de vloer gedweild hebt of vorige week: kattenharen zitten óveral. Ach, zodra je dat zachte koppie aait, vergeef je het je kat alweer.

3. ‘Schuif eens op’

Katten willen altijd op (of zelfs in) je bed liggen. Voor je nachtrust niet altijd even handig, maar och, het is wél gezellig.

4. Spoorloze speeltjes

Kattenspeeltjes, wat doet ‘ie er toch mee? Je hebt inmiddels een klein vermogen in die dingen geïnvesteerd, maar de balletjes en pluizenbolletjes lijken altijd binnen twee dagen spoorloos te verdwijnen.

5. Die zak móet leeg…

