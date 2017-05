5 tips om nooit meer je sleutelbos (of andere spullen) kwijt te raken

Goed nieuws voor alle vergeetachtige dames onder ons. Dankzij deze 5 tips raak jij nooit meer je sleutelbos of andere spulletjes kwijt.

En mocht dat dan onverhoopt nog wél gebeuren, heb je ze ook zo weer terug. Zorg er in ieder geval voor dat je een slimme en veilige plek bedenkt voor een reservehuissleutel, mocht het toch nog misgaan. Inspiratie nodig? Kijk dan bovenstaande video.

1. De perfecte plek

Marie Kondo zweert erbij: elk belangrijk item in je huis dient een eigen plek te hebben. Ruim je huis op, bepaal de belangrijke plekken voor je spullen en in een paar dagen tijd zijn je hersens getraind en hebben ze precies geregistreerd welke plek bij welk item hoort. Zo raak je minder makkelijk spullen kwijt.

2. De halve-meter-regel

Volgens “vindoloog” professor Michael Solomon, die het bekende boek How To Find Lost Objects schreef, liggen de meeste spullen minder dan een halve meter weg van de laatste plek waar je ze gebruikt hebt. Inspecteer die oppervlakte dan ook centimeter voor centimeter voordat je de rest van het huis gaat overhoophalen.

3. Gebruik andere zintuigen

Je gebruikt natuurlijk je ogen om spullen te vinden, maar je andere zintuigen kunnen ook goed van pas komen om verdwenen spulletjes boven water te toveren. Of beter gezegd: ze helpen een boel ellende voorkomen. Als je spullen opbergt, helpt het bijvoorbeeld om hardop te zeggen wat je doet. “Ik leg mijn sleutelbos in het bakje op de tafel” helpt om je geheugen te trainen. Je herinnert je sneller waar je je spullen gelaten hebt.

4. GEEN PANIEK

Professor Solomon claimt vooral dat je rustig moet blijven als je iets kwijt bent. Geen paniek dus, dat heeft namelijk geen enkele zin. Er zijn in dat geval 3 woorden die je moet onthouden: comfort (pak een lekkere kop thee), kalmte (mediteer bijvoorbeeld een paar minuten) en zelfvertrouwen (geloof in jezelf, je bent in staat je spullen terug te vinden). Dit helpt je helderder na te denken.

5. Technische snufjes

Tot slot zijn er nog enkele gadgets en apps beschikbaar die je helpen om je spullen weer terug te vinden. Heb je bijvoorbeeld een iPhone en ben je die vaak kwijt? Dan is de app Find Your iPhone eigenlijk onmisbaar op je telefoon. Daarnaast zijn er ook speciale sleutelhangers beschikbaar die je makkelijk kunnen helpen om je sleutelbos in enkele seconden terug te vinden.

Bron: Mail Online. Beeld: iStock.