Heerlijk, die pasta uit de video. Maar helaas bevatten deze deegwaren veel koolhydraten en als je daarvan te veel binnenkrijgt, is dat niet echt goed voor de lijn. Daarom 5 alternatieven voor koolhydraatrijke producten waar je lichaam een stuk blijer van wordt. En die minstens net zo lekker smaken!

1. Bloemkoolrijst

Rijst valt helaas in de categorie ‘koolhydraatrijke producten’. Maar niet getreurd, want bloemkool is een perfect alternatief. Rasp hem met een grove raps of haal hem door de keukenmachine. Lekker met groente en gele curry. Proef jij het verschil?

2. Wortelspaghetti

Maak een spaghetti Bolognese van wortel! Een Groente en Fruit Spiraal snijdt jouw wortel in superdunne sliertjes waardoor het net op echte spaghetti lijkt. Heb jij niet zo’n ding thuis? Snijd je wortel (of andere groente) dan met de kaasschaaf. De plakken zijn iets dikker waardoor ze meer op tagliatelle lijken, maar dat is ook lekker, toch?

3. Groentelasagne

Het water loopt ons al in de mond als we denken aan die grote schaal met dampende lasagne. Alleen vergaat het lachen je als je achter het aantal calorieën komt. Gelukkig heeft Rens Kroes daar iets op bedacht: vervang de deegbladeren door courgettebladeren. Veel beter voor de lijn en super lekker. Bedankt, Rens!

4. Bloemkoolpizza

Misschien moet je hier even aan wennen, maar je lichaam zal je dankbaar zijn als je die deegbodem vervangt door een bodem van bloemkool. Met één diepvriespizza werk je namelijk zo’n 750 calorieën naar binnen (!). Deze pizza 2.0 kost wat meer tijd om te maken, maar dan heb je ook wat. Zó maak je hem.

5. Groentefriet

Oké, groentefrieten smaken niet zo lekker als echte frietjes, maar ze zijn een prima alternatief voor die vette hap. Snijd verschillende groente zoals wortel, pastinaak en knolselderij in frietjesvorm (of koop gewoon een kant-en-klare zak in de supermarkt). Lekker met een stukje zalm of kipburger.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Beeld: iStock