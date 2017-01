6 films voor een heerlijke avond bankhangen

Heerlijk, het is avond. Tijd om alleen of met het gezin op de bank te ploffen voor een inspirerende feelgood film. Nú kun je met KPN Compleet onbeperkt wisselende films kijken. Wij hebben het voorwerk gedaan, rest jou alleen nog om te kiezen.

1. Joy

Na Silver Linings Playbook en American Hustle, bezorgt regisseur David O. Russell actrice Jennifer Lawrence opnieuw een Oscarnominatie voor haar titelrol in het waargebeurde verhaal Joy. In de film Joy probeert alleenstaande moeder Joy Mangano een imperium op te bouwen met de multifunctionele dweil. Haar disfunctionele familie maakt het haar niet gemakkelijk en Joy moet er alles aan doen om haar familie en haar bedrijf staande te houden.

2. Money Monster

Lee Gates (George Clooney), de zelfverzekerde presentator van het tv-programma Money Monster, wordt tijdens een van zijn uitzendingen gegijzeld door een woedende investeerder die al zijn geld heeft verloren. De gijzeling wordt live uitgezonden op tv en de enige die Gates in de studio kan helpen is zijn producent Patty (Julia Roberts).

3. Rush

In de jaren 70 zijn de charismatische James Hunt (Chris Hemsworth) en zijn briljante tegenstander Niki Lauda (Daniel Brühl) elkaars grootste concurrenten in de Formule 1. Hunt is roekeloos, leeft graag in de spotlight en geniet van zijn status als superster. De serieuzere Lauda houdt zich liever wat afzijdig van al die aandacht. Maar beiden leven voor de races, waarin de kleinste fout met de dood kan worden bekocht.



4. Brasserie Valentijn

Datum: 14 februari. Locatie: Brasserie Valentijn. Op één van de drukste avonden van het jaar hebben een paar gelukkigen een tafeltje weten te bemachtigen in Brasserie Valentijn. Terwijl de bezoekers op zoek zijn naar de liefde, wordt Valentijn (Georgina Verbaan) verrast door een oude vlam… Een heerlijke film voor de vrijdagavond.

5. Bastille Day

Michael Mason (Richard Madden) is een Amerikaanse zakkenroller die in Parijs woont. Op een dag steelt hij een tas die meer bevat dan alleen maar een portemonnee en wordt hij opgejaagd door de CIA. Sean Briar (Idris Elba), de agent die op de zaak gezet wordt, beseft al gauw dat Michael slechts een pion is. Samen zet dit onwaarschijnlijke duo alles om hun gezamenlijke vijand op te sporen.

6. The Hobbit: The Battle of the Five Armies

Dit is de derde film van Oscarwinnaar Peter Jackson en met dit laatste deel van de trilogy komt de epische conclusie van de avonturen van de hobbit Bilbo Baggins, dwerg Thorin Oakenshield en zijn gezelschap van dwergen. Het gevaar komt van alle kanten en de tijd is aangebroken dat de dwergen, elfen en mensen moeten kiezen: verenigen of ten ondergaan. Een échte familiefilm.

