7 dingen die je in de winter áltijd in je auto moet hebben

Met dit koude weer is het belangrijk om extra voorzichtig te rijden op de weg. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Onder het mom van ‘een goede voorbereiding is het halve werk’ hier wat spullen die nu onmisbaar zijn in je auto.

1. IJskrabber (en ruitontdooier)

Misschien een beetje een open deur, maar absoluut onmisbaar met dit koude weer! Hetzelfde geldt voor een flesje ruitontdooier.

2. Een EHBO-koffertje

Altijd handig, zeker als je per ongeluk uitschiet met je ijskrabber.

3. Warme dekens

Wanneer je midden in de nacht met pech op de weg staat kan het even duren voordat er hulp komt. Om ervoor te zorgen dat je in zo’n geval toch warm blijft is een dikke deken onmisbaar. Zeker wanneer de verwarming in je auto er ook nog eens mee stopt!

4. Een draadloze telefoonoplader

Wanneer je ergens in de middle of nowhere bent gestrand is het natuurlijk wel fijn om een telefoon met een volle batterij bij je te hebben. Want hoe lullig is het als je met een lege telefoon aan de weg staat? Zorg er daarom voor dat je altijd een draadloze telefoonoplader bij je het.

5. Een schep en veger

Dankzij een schep en een veger kun je gemakkelijker wegrijden uit een diepe laag sneeuw.

6. Handschoenen

Omdat het zo koud buiten is en je moet krabben of scheppen.

7. Een zaklamp

Omdat je niet altijd kunt rekenen op je telefoon (en het licht daarvan) is een zaklamp altijd handig.

Bron: Purewow.com/ANWB. Beeld: iStock