7 dingen van vroeger die onze kinderen nooit zullen begrijpen

Waarschijnlijk moet jouw kind je tegenwoordig af en toe uitleggen hoe de instellingen van je telefoon werken of hoe je een digitale foto kunt bewerken. Troost je dan met de gedachte dat er ook een heleboel dingen van vroeger zijn, waar zíj juist geen snars van snappen.

1. Bijvoorbeeld: waarom je een potlood nodig had om een kapot cassettebandje te repareren.

2. Dat je een corrigeerpapiertje (of tipex!) nodig had om een tikfoutje te ‘deleten’, of anders gewoon weer helemaal opnieuw kon beginnen aan je brief.

3. Waarom je voor je vakantie naar Frankrijk, Duitsland of Italië eerst naar de bank moest om een voorraad Franken, Marken of Lires in te slaan.

3. Dat je boodschappen kon doen door een betaalcheque uit te schrijven. Over bankieren gesproken: wie kent de Girofoon nog?

5. Dat we letterlijk een telefoonnummer ‘draaiden’. En dat je dus alle telefoonnummers van je vrienden uit je hoofd kende. Maar als de telefoon ging, wist je nooit wie er belde, totdat je had opgenomen.

6. Hoe je stiekem mee kon luisteren met een telefoongesprek van je zus of moeder, als je meerdere telefoons in huis had.

7. Waarom je na het maken van een foto altijd het rolletje moest doordraaien. En dat je überhaupt niet wist of een foto wel gelukt was, totdat je het fotorolletje had laten ontwikkelen.

Beeld: Istock